– Vi mener at nok er nok, og lytter til Utrykningspolitiet som vil importere den ordningen som Danmark har for å straffe såkalt villmannskjørsel.

Det sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).

Hun mener en rekke hendelser med kappkjøringer, blant annet på E18 mellom Lier og Drammen i helgen, viser at det ikke holder med bøter og inndragning av førerkortet.

– At vi rett og slett kan ta fra folk bilen er et mer effektivt virkemiddel enn det vi har i dag, sier hun.

UP-sjef Knut Smedsrud har sagt at han håper råkjøringa vil avta med en eventuell ny lov. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Sjef i Utrykningspolitiet Utrykningspolitiet (UP), Knut Smedsrud, har tidligere sagt til NRK at han mener en ny lov som tillater inndragelse av selve bilen, bør vurderes i Norge.

Reglene finnes i Danmark. Der er det inndratt flere hundre kjøretøy. Typisk for fartsovertredelser der man kjører 100 km/t over fartsgrensen, eller har over to i promille.

Justispolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland mener den danske modellen kan innføres ganske raskt her til lands.

– Hvis regjeringen vil kan jo den fremme forslag om dette når som helst. Vi ønsker å få dette inn i Høyres stortingsprogram slik at dette er vår politikk hvis vi får makta om to år.

Forslaget krever en lovhjemmel og det må innom justiskomiteen og Stortinget, men Stensland mener det ikke behøver å ta lang tid.

Lene Westgaard-Halle stortingsrepresentant for Høyre og Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Høyre vil ta bilen fra råkjørere. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Ikke enig med UP

Men ikke alle er enige i UP-sjefens forslag om å inndra bilen som straff for råkjøring.

Advokat Vidar Lind-Iversen forsvarer den unge sjåføren som er siktet etter kappkjøringen på E18 i helgen.

– Jeg har registrert at politidirektøren har ytret et ønske om å inndra bilene til de som kjører så og så fort. Det synes jeg er et dårlig forslag, sier Lind-Iversen.

– Det har nok preventiv effekt, for de fleste av de unge guttene som liker å kjøre fort, at de kan miste førerkortet, legger han til.

Brua over E18 var tettpakket av tilskuere som skulle se på kappkjøringen. Foto: Politiet

– Lite konstruktivt forslag

Heller ikke hos rånerne faller forslaget i god jord.

Sonja Brandtzæg har selv vært en del av rånermiljøet i drammensdistriktet siden 13-års alderen, og synes det er både barnslig og egoistisk å kappkjøre på motorveien.

Men hun mener det finnes andre og bedre forslag enn å inndra bilene.

– Det blir jo på en måte dobbel straff hvis de både mister lappen og mister bilen.

Sonja Brandtzæg mener unge under 24 år ikke bør få kjøre de sprekeste bilene. Hun forslår tilsvarende regler som med tung motorsykkel. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Dette er unge som heller bør få en lærepenge og ikke i tillegg må slite med stor gjeld på bilen i mange år, legger hun til.

Brandtzæg foreslår heller samme regler som for å ta førerkort for tung motorsykkel.

– Hvis de må vente til de fyller 24 år før de kan kjøre raske biler med 5–600 hestekrefter, så vil det ha effekt. Da er man mer moden og har hatt førerkort en stund.

Hun påpeker at man som 18-åring har lov til å kjøre biler som kan gå svært fort, mens man kun får førerkort på lett motorsykkel med inntil 125 hestekrefter.

Åpne for å diskutere andre virkemidler

Dette forslaget har ikke vært oppe til diskusjon i Norge, men vi er åpne for å diskutere det meste vi, sier Westgaard-Halle om innspillet til Brandtzæg.

Men hun påpeker at utfordringen med råkjøring handler om alle, uansett alder.

– Fort er fort, uavhengig av hvor gammel du er. UP mener det kan være et bra virkemiddel å inndra bilen og det støtter vi, sier Westgaard-Halle.

Mannen som er siktet etter helgens kappkjøring på E18 erkjenner uaktsom kjøring, fartsovertredelse og for ikke å ha stoppet for politiet, ifølge hans forsvarer Vidar Lind-Iversen. Sjåføren angrer på det han har gjort, legger han til.