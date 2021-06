Høyre bekrefter at de kaster kortene i en pressemelding.

– Ikke stor nok støtte

– Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet til at det er støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et ikke-sosialistisk byråd nå.

Det sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg i pressemeldingen.

Klokken 12 møter Haabeth Rygg ordfører Marianne Borgen (SV) med samme beskjed.

Dermed synes det klart at ordføreren vil gi oppdraget til Raymond Johansen (Ap).

Marianne Borgen har tillyst et pressetreff klokken 13 for å orientere om status.

Sonderinger

Det var torsdag Haabeth Rygg ba ordføreren om litt tid til å sondere om det er mulig å få til et ikke-sosialistisk byråd.

– Det er viktig å ta situasjonen alvorlig, ikke bare at Raymond Johansen kastes, snur i døra og kommer inn igjen. Vi må ta grundig tak i situasjonen, sa Haabeth Rygg til NRK.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sier mandag formiddag at han har tydelige forventninger til det nye byrådet.

Hallstein Bjercke i Venstre mener et nytt byråd må være bedre enn det forrige på å gi god informasjon. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi forventer at det nye byrådet rydder opp i styringen av vannforsyningsskandalen og at de sørger for å holde bystyret orientert om dette og andre saker på en bedre måte enn det forrige byrådet gjorde, sier han.

Bjerke peker på flere forsinkelser og problemer i mange store investeringsprosjekter i Oslo. Blant annet ny brannstasjon, Fornebubanen, og vannforsyningssaken.

– Vi forventer at byrådet rydder opp, følger prosjektene tettere og informerer bystyret i god tid når relevant informasjon dukker opp.

Flertall for mistillit

Onsdag forrige uke gikk hele byrådet av da det ble flertall i bystyret for mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg (MDG).

Byrådet fungerer nå som et såkalt forretningsministerium. Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) har midlertidig overtatt Bergs oppgaver.

Forretningsministerium Ekspandér faktaboks Normalt er det den avtroppende regjeringen som fungerer som forretningsministerium etter at den har gått av eller søkt om avskjed, inntil en ny regjering kommer på plass.

Et forretningsministerium kan i de fleste tilfeller ikke ta nye politiske initiativer, eller fatte vedtak i saker som en ny regjering ikke kan gjøre om på.

Forretningsministeriet skal i størst mulig utstrekning begrense seg til å ta seg av de løpende «forretningene», altså oppgavene. Forretningsministerium i kommuner I overført betydning kan betegnelsen «forretningsministerium» brukes om et byråd (kommuneråd) eller fylkesråd, i norske kommuner og fylker med en parlamentarisk styringsform.

Byrådet fortsetter å fungere som et midlertidig byråd eller fylkesråd etter at det har gått av, inntil et nytt byråd eller fylkesråd er på plass. Det er bare Bergen og Oslo som har byråd. Kilde: Store norske leksikon

Bakgrunnen for mistilliten er sprekken på 5 milliarder kroner for ny vannforsyning og at Berg ikke informerte bystyret om dette før i mai.