Høyesterett opphever løslatelse – En lettelse for familien

Ringerike, Asker og Bærum tingrett bestemte rett før jul at 28-åringen skulle varetektsfengsles i åtte uker nye uker.

Mannen ble pågrepet av politiet i september siktet for medvirkning til drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

De fire andre som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er allerede løslatt.

Den siktede 28-åringen anket til Borgarting lagmannsrett, som i romjula bestemte, under dissens, at han skulle løslates.

Anket løslatelse

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen til Høyesterett. Et av hovedspørsmålene var om det støter allmennhetens rettsfølelse å løslate denne personen.

Og Nyttårsaften opphevet altså Høyesteretts ankeutvalg lagmannsrettens kjennelse som løslot den siktede 28-åringen fra varetekt.

Advokat Thomas Randby forsvarer den siktede sammen advokat Ellen Tvedten Jorem. Foto: Anders Haualand / NRK

– Vi tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning. Spørsmålet om fortsatt varetektsfengsling vil bli behandlet på nytt av lagmannsretten over nyttår, sier 28-åringens forsvarer Thomas Randby ved Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– En lettelse for familien

Familien til den drepte Jonas Aarseth Henriksen reagerte sterkt på lagmannsrettens ønske om å løslate en 28-åring.

Advokat Marijana Lozic er familiens bistandsadvokat. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Bistandsadvokat for den dreptes familie, Marijana Lozic, sier de nå er lettet.

– Høyesteretts kjennelse oppleves som en lettelse for familien. Både de tidligere løslatelsene og nå også denne siste har vært vanskelig å forstå, skriver Lozic i en tekstmelding til NRK.

– Høyesterett har ved opphevelsen sendt saken tilbake til lagmannsretten for ny vurdering, og håpet nå er at lagmannsretten kommer til en annen konklusjon enn sist, det vil si at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom han løslates.

– Det er vanskelig å se for seg tilfeller der det vilkåret skal være oppfylt om ikke i denne saken

Alle nekter straffskyld

28-åringen var den første som ble pågrepet for drapet. Politiet mener det var han som lurte Henriksen opp til hytta der drapet skjedde.

Mannen nekter i likhet med de andre siktede straffskyld.

Jonas ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ringerike den 17. august.