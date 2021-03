Høyeste smittetall i Oslo noen gang

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Denne uken har vi dessverre sett smitterekorder, men Oslo-folk tester seg nå så mye at vi også har mange dager med testrekorder, sier helsebyråd Robert Steen til NRK.

Forrige gang det skjedde var 4. mars, da 310 personer fikk påvist smitte i løpet av ett døgn. Antall smittede siste døgn er 115 flere enn dagen før.

Det er også 115 mer enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 237 smittede per dag.

Byråden sier det er en krevende tid.

– Nå trenger vi at absolutt alle bidrar mot viruset og at vi står sammen, sier Steen.

Byrådsleder Raymond Johansen viser til Robert Steen.

Rekordmange tester seg

Samtidig har det vært rekordmange som har testet seg denne uken med over 8000 daglig.

– Fortsett å teste dere, hold avstand og hold antall kontakter nede, sier han.

LANGE KØER: Det er lang kø for å ta koronatest på Adamstuen testsenter i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

Statusrapporten om smittesituasjonen fra Oslo kommune for uke 9 viser at totalt 38 148 testet seg i kommunal regi.

Høyt Smittetrykk

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 953 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er over fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 203.

På Stovner er tallet 913, og i Alna bydel er det registrert 801 smittede per 100.000 innbyggere.

Ved siden av Ullern har Nordre Aker og Nordstrand de laveste smittetallene med henholdsvis 203 og 223 smittede per 100.000 innbyggere.

I alt er 22.622 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Rundt en firedel av tilfellene, over 5.300, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

Kommunens statusrapport viser også at andel påviste smittetilfeller av alle som er testet så var 4,62 prosent av disse i Oslo i uke 8.

Økning i sykehusinnleggelser

I Oslo kommune ligger det nå 84 pasienter på sykehus på grunn av koronasmitte.

– Vi ser en stor økning i hvor mange som blir så syke at de legges inn på sykehus.

Steen understreker at det er viktig at sykehusene våre ikke får for mange koronapasienter.

– Det er fordi de skal sikre behandling av pasienter som trenger hjelp med for eksempel kronisk sykdom, kreft eller skader, sier Steen.

Han understreker at kommunen nå jobber for å teste og smittespore så raskt som mulig for å stoppe smitte og få folk ut av ventekarantene.

– Når mange er i karantene, er det også høyere sykefravær blant de vi trenger for å holde samfunnet i gang.

Han viser til ansatte i eldreomsorgen, barnehager, skoler, kollektivtransport, renhold og mange andre viktige tjenester.

– Derfor gjør smitten meg urolig, og vi må alle gjøre det vi kan for å få den ned, sier Steen.

Rødt nivå

RØDT NIVÅ: Byrådsleder Raymond Johansen strammet inn tidligere denne uken for å stanse spredning av smitte blant unge. Foto: Anders Fehn

Tidligere denne uken ble det også innført rødt nivå i barnehager og på skoler for å stanse ungdomssmitten. Hvor tiltakene vil gjelde til påske.

– De grepene vi har tatt til nå, ser ikke lenger ut til å være like virksomme. Vi fikk presset ned den nye importsmitten etter nyttår. Vi hadde det høyeste tallet forrige uke noensinne i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådslederen begrunner innstrammingene særlig med spredning av den muterte, britiske varianten blant barn og unge.

– Vi må gjøre det vi kan for å stoppe utviklingen, sier byrådslederen.

– Vi har klart å slå ned smitten i Oslo gang på gang. Vi har vært klar over at de muterte varianten av viruset gjør det mye vanskeligere å slå ned smitten i denne runden, sier Johansen.