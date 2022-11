Åpnet julemarked i 15 varmegrader og sol

– Man blir litt svett nå.

Det bekrefter Aasmund Lund, kreativ leder for Jul i vinterland.

Lørdag åpnet det tradisjonsrike julemarkedet i Spikersuppa i Oslo. For anledningen var Lund kledd i nisselue, ullgenser og nikkers.

Det ble en varm affære.

Juleantrekket til Aasmund Lund var i varmeste laget på årets åpning av Jul i vinterland. Gradestokken viste nemlig 15 grader. Foto: Ketil Kern / NRK

Samme dag bikket nemlig gradestokken 15,1 grader i hovedstaden.

Flere steder på Østlandet er det uvanlig varmt denne helga. Og ifølge Meteorologisk institutt ligger det an til nye varmerekorder.

Uvanlig temperatur

Selv om juleværet mangler, er det stappfullt av folk i Spikersuppa lørdag.

Mellom vanlige vinterklær skimtes også tynne vårjakker, T-skjorter og bare legger i shorts.

Aasmund Lund erkjenner at det varme været ikke er vanlig kost for arrangøren av et julemarked.

– Jeg har aldri opplevd at vi har hatt denne temperaturen, men jeg lager ikke noe statistikk over det heller. Men vi har hatt åpningsdager hvor vi har hatt snø på bakken, sier han.

En av de som tok turen til byen for å få julestemning, var Magne Bredo Erichsen. Det gikk så som så.

– Det er litt tøft. Litt tidlig, litt varmt. Ingen tvil om det.

Magne Bredo Erichsen var en av mange som hadde tatt turen til julemarked i Spikersuppa lørdag. Men julestemninga var litt vanskelig å få tak på. Foto: Ketil Kern / NRK

– Hva tenker du om at det er 15 grader, blå himmel, strålende sol når vi nærmer oss midten av november?

– Man reagerer litt. Jeg er usikker på om det blir en hvit jul, for å si det rett ut, når man står her.

Varm vind fra vest

Hovedgrunnen til det fine været i hovedstaden kan gi grobunn for enda mer rivalisering mellom østlendinger og vestlendinger.

Det er nemlig det kraftige regnværet på Vestlandet som har ført til at Østlandet får såkalt fønvind, en varm vind fra fjellet.

– De får flom, vi får varmegrader? Det er jo kjempeurettferdig?

– Ja, det kan man si. Men det er fordi man befinner seg i de samme luftmassene. Når alt regnet får tømt seg på Vestlandet, kommer luftmassene over fjellet og ned på den andre sida. Der varmes de fortere opp fordi det har blitt tørt, forklarer Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

De aller varmeste temperaturene så man i Viken i natt. På Flesberg i gamle Buskerud viste måleren hele 18,3 grader.

Også utover lørdagen har det vært høye temperaturer flere steder.

16 grader på Son (Vestfold og Telemark)

15,9 grader i Tjølling (Vestfold og Telemark)

15,8 grader i Lier (Viken)

15,1 grader på Blindern (Oslo)

Klimaendringer i praksis

– Det er det tredje varmeste som er observert på Blindern. Det er eksepsjonelt varmt her, det er ingen tvil om det, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Også han peker på fønvinden fra vest som hovedgrunnen til den uvanlige varmen.

Samtidig er det også et bilde på klimaendringer i praksis, for unormalt høye temperaturer måles oftere og oftere.

Klimaforsker Hans Olav Hygen sier slike høye temperaturer i november henger sammen med klimaendringene. Foto: Anders Ekanger

– Det er et godt varsel på at været og klimaet i Norge er i ferd med å endre seg, som del av dette globale bildet. Sånn sett er det bekymringsfullt, sier han.

– Kan vi nyte varmen også?

– Vi bor i et kaldt land langt mot nord. Hvis vi ikke kan nyte de få dagene hvor det faktisk er varmt og fint der ute, blir det vanskelig.

– Gå ut, nyt disse dagene. Når du kommer inn, tenk på at dette kanskje ikke er det beste vi kan ha, oppfordrer Hygen.

Julestemning i varmen

Folkemengden i Spikersuppa tyder iallfall på at oslofolk ikke trenger snø og frost for å lete etter julestemninga.

Og kanskje er det derfor Aasmund Lund heller ikke er bekymret, til tross for varmen.

– Nå er det jo slik at de har julestemning på Hawaii også. Jeg ser ikke været som noen stor utfordring for oss, sier han smilende.