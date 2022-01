– Det er virkelig alvorlig. Uholdbare utgifter. Regningen for bane og klubbhus er til sammen på 600.000 kroner.

Det sier Ingvild Dyve, daglig leder i Strømsgodset IF.

Hun viser frem de ferske, skyhøye strømregningene.

I vinter har det kostet enormt med penger å varme opp klubbhus. Ikke minst koster undervarmen på kunstgressbanen i Drammen.

Høye strømpriser tvinger Strømsgodset IF og Ingvild Dyve ned i knestående. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

De høye strømprisene kan bety at de må stenge anlegget. Det går utover 400 barn og unge som har sitt nærmiljøområde tilknyttet Strømsgodset IF.

– Det er en realitet at skal vi ha denne utgiften gående i vintermånedene så er det sjanseløst, sier Dyve.

– Hva tenkte du da du så beløpet?

– Man går i svart. Blir målløs. Jeg blir lei meg. Det gjør vondt.

– Klarer dere å betale det?

– Det er åpenbart at det her klarer ikke frivilligheten å betale, svarer Dyve.

Hun sier det svir ekstra når de nå står i fare for å måtte stenge ned aktiviteten, ikke minst med tanke på pandemien som har ført til nedstengning i flere runder.

I kveld kaller Strømsgodset inn til krisemøte. Dyve håper på regjeringshjelp og at kompensasjonsordninger kommer på plass så fort som mulig. Ellers ...

– To vintermåneder nå så er vi ferdige, sier hun stille.

Frykter store konsekvenser

Fredag legger regjeringen frem sin reviderte strømstøtte. Til nå har støtten kun omfattet private husholdninger.

– Regjeringen må på banen, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Vi kan ikke ha det slik at høye strømpriser struper idrett og frivillighet, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han gjør oppmerksom på at Stortinget før jul stemte ned et forslag fra KrF om å også inkludere frivilligheten og kulturlivet i støtten.

KrFs finanspolitiske talsperson understreker at strøm skal være et fellesgode i Norge.

– Forbrukere skal kunne være trygge på god tilgang på billig strøm, det skal også bedriftene og frivilligheten. Jeg frykter enorme konsekvenser for kultur- og fritidsaktiviteter dersom regjeringen ikke stiller opp, sier han.

Haster

På spørsmål om regjeringen har initiativ på å hjelpe frivilligheten gjennom strømkrisen, svarer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som følger:

– Det er noe som regjeringen nå ser på. Vi kommer om kort tid tilbake til det med en løsning som kan avhjelpe disse frivillige aktørene.

Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Amalie Bernhus Årtun

– Kort tid. Det haster jo for disse.

– Ja, det gjør det. Derfor ser regjeringen på det i disse dager.

– Skikkelig krise

Ifølge Drammen idrettsråd og Viken idrettskrets har idrettsklubbene nå enorme regninger som de ikke aner hvordan de skal betale. Dette går ut over de yngste.

Johan Conradson i Viken idrettskrets sier det er rundt 1.500 idrettslaget i storfylket. Han ønsker å presisere overfor NRK at ikke alle har problemer med regningene.

Johan Conradson er seniorrådgiver i Norges idrettsforbund. Foto: Norges idrettsforbund

– Det er krise for fotballklubber, skiklubber og for dem som har isanlegg og eier klubbhus selv. Og for dem er det skikkelig krise, poengterer Conradsen.

Sårbare barn

At idrettslag får doblet og tredobbelt strømregningen, som igjen kan føre til at idrettstilbud settes på vent, gjør Ropstad bekymret.

– Det en del av bildet at for noen barn er idretten ikke bare en fritidsaktivitet, men et fristed vekk fra hjemmet.

Han legger til at han hele veien har vært bekymret for sårbare barn som ikke har det bra hjemme.

– De må nå tilbringe lange timer i et utrygt hjem. For disse kan idretten være alt, avslutter Ropstad.

Tusenvis av barn og unge i Norge rammes når strømprisene spenner bein for idretten. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Etter kveldens krisemøte i Strømsgodset, sier Dyve til NRK at utfallet ennå er uavklart og at situasjonen fremdeles kartlegges.