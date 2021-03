Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er bekymret, og vi er i en alvorlig situasjon. Vi oppfordrer nå alle til å unngå alle besøk, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

Siden slutten av oktober har det vært over 30 smittetilfeller i Sarpsborg hver eneste uke. De siste ukene har tallet vært over 230 i uka.

Siden 16. mars har Sarpsborg, sammen med resten av Viken, vært underlagt strenge koronaregler. Nesten alle butikker og varehus er stengt, det er skjenkestopp og serveringsforbud, arrangementer er forbudt og det er påbudt med hjemmekontor der det er mulig.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman oppfordrer alle til å unngå besøk i påsken. Foto: Vidar Ruud / NTB

Totalt for landet har det blitt påvist færre nye koronatilfeller for første gang på fem uker. Men i Sarpsborg har de ikke klart å få smitten ned.

Siste døgn er det registrert 44 nye koronatilfeller i østfoldbyen, som har 56.000 innbyggere. 40 av disse ble smittet i egen husstand eller i privat sammenkomst.

– Det at man blir smittet i egen husstand, er ganske naturlig når vi har dette smittsomme viruset. Når først én har blitt smittet, så blir ofte hele husstanden smittet, sier Bergman.

Bare Fjord kommune på Sunnmøre og Rælingen har mer smitte per 100.000 innbyggere, ifølge tall fra FHI.

Tror ikke det blir lettelser med det første

Sarpsborg har vært hardt rammet av koronaviruset. Kommunen har ikke hatt en eneste smittefri måned siden pandemien brøt ut.

De regionale smittetiltakene for Viken opphører søndag 11. april. Men kommuneoverlegen tror ikke sarpingene vil oppleve noen lettelser med det første.

– Vi hadde et håp om at tallene skulle gå ned, men det har vi ikke sett. Sarpsborg har strenge tiltak, og jeg kan ikke se for meg at vi kan lette på tiltakene på kort sikt.

Kommuneledelsen har en rekke ganger varslet at det kan komme enda strengere tiltak. Men verktøykassen begynner å gå tom.

– Det vil bli drøftet i kriseledelsen i samarbeid med FHI. Men det er ikke så mange tiltak igjen vi kan gjøre. Vi har skoler på rødt og barnehager på gult, der er det mulig å gjøre tiltak ved behov. Men vi ser ikke de behovene akkurat nå, sier Bergman.

– Uhyre smittsomt virus

Testsenteret i Sarpsborg vil holde åpent hele påsken. Ordfører Sindre Marthinsen-Evje (Ap) ber folk være forsiktige og ikke ha besøk.

– Det er et uhyre smittsomt virus og vi må ha et godt smittevern. Man må holde avstand, man må begrense nærkontaktene sine og ikke ha besøk hjemme. De som er enslige kan ha en til to faste besøksvenner, sier han.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Marthinsen-Evje (Ap) mener tiltakene trenger mer tid til å fungere. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Fungerer ikke tiltakene?

– Jeg vil si at tiltakene fungerer, men det tar jo tid for at de kan fungere optimalt. Det ble innført de strengeste tiltakene vi har i landet av regjeringen, og det er noe vi støtter opp om. Men det tar opp mot to uker før de får effekt.

Han mener man kan ta vare på hverandre ved å gå tur med god avstand eller ringe hverandre.

– Da kan man få en hyggelig påske. Men det blir en helt annerledes påske i år.