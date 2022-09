– Jeg skjønner ikke at Kjerkol har de ideologiske skylappene så langt trukket ned at hun heller vil la de ansatte på sykehusene slite seg ut, enn å ta i bruk privat, ledig kapasitet. Jeg forstår ikke hvordan de regner oppe i Helsedepartementet akkurat nå!

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud reagerer kraftig på NRKs kartlegging av helseforetakenes mange og lange behandlingskøer.

Etter koronapandemien må flere norske sykehus bruke kveldstid og helger for å ta igjen etterslepet på behandlinger.

Må vente i ett år

– Ventetiden på operasjon har økt. Tidligere var den mellom tre og seks måneder. Nå er ventetiden opptil ett år. Alt dette skyldes pandemien, sa Geir Lende, klinikk for ortopedi, operasjon og dagkirurgi ved Stavanger universitetssykehus.

Geir Lende, klinikksjef ved Stavanger universitetssykehus. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NRK kontaktet 20 helseforetak, og godt over halvparten av dem svarte at de nå jobber for å hente inn det store etterslepet.

Etterslep og ventetid ved sykehusene Ekspandér faktaboks NRK har sendt spørsmål om etterslepet og ventetider til 20 helseforetak over hele landet. Dette er oversikten over de svarene vi har fått. Spørsmålene: Jobbes det ekstra hos dere for å komme à jour etter pandemien? Hvor lang er ventetiden nå? Til hvilke behandlinger/operasjoner er ventetiden lengst? Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Det har vært jobbet litt ekstra på ettermiddager og lørdager. Ventetiden innen somatikk var i juni på 74 dager (målet er 50) og for psykisk helsevern for voksne på 85 dager (målet er 40). Øyesykdommer 106 dager, øre-nese-hals 96 dager, ortopedisk kirurgi 95 dager. Helse Fonna: Det jobbes ekstra, blant annet ved kveldspoliklinikk i mange fag. Men vi jobber ikke for å hente igjen etterslepet etter pandemien. Pandemien er ikke over for vår del. Vi har hatt like mange koronapasienter innlagt i sommer som under toppen i vinter. Det krever mye ressurser. Ventetiden totalt er på 63 dager (kravet fra Helse Vest er på 50). Vi har et stort etterslep, derav mange fristbrudd. Ortopedi, gynekologi, urologi. Innen medisinsk klinikk er det fordøyelsessykdommer, habilitering, nevrologi og mage-tarm. Helse Stavanger: Det vil trolig bli gjennomført kveldspoliklinikk og operasjoner lørdager i løpet av høsten. Ortopedisk poliklinikk bruker kveldspoliklinikk. Ventelistene er på god vei ned nå, de var lengre før. På ortopedisk poliklinikk er ventetiden på ca. fire måneder både for nyhenviste og for dem som skal til kontroll, dette pga. pandemien. Ventetiden på operasjon varierer fra seksjon til seksjon, men er på tre og seks måneder oppimot ett år. Dette skyldes pandemien. Å få satt inn protese. Den samlede ventetiden fra henvisning til ortoped til selve operasjonen er på cirka 1,5 år. Sykehuset Sørlandet: Det jobbes ekstra på kvelder og lørdager. Det planlegges ytterligere tiltak utover høsten for å øke kapasiteten. Etterslepet er på over 10.000 polikliniske konsultasjoner. Ventetiden er ti dager lenger enn på samme tid i 2021. I snitt på 80 dager etter ferieavviklingen, 70 dager i snitt hittil i år. Ortopedi og øre-nese-hals der ventetiden er på 120 dager for nyhenviste pasienter, og det samme til operasjoner. Sykehuset Telemark: Drift på kveldstid og lørdager innen enkelte fag, bl.a. radiologi og dialyse. Ventetiden i somatikk har økt mest og var i slutten av juli på 61 dager i snitt. Ventetiden innen psykisk helse og rus er på under 35 dager. Plastisk kirurgi og fertilitet. Akershus universitetssykehus (Ahus): Har gjennomført operasjoner og poliklinikk etter en streng medisinsk prioritering. Øyeblikkelig hjelp og kreft er prioritert, mens mindre alvorlige operasjoner, som ortopedi og øre-nese-hals, har blitt utsatt. Ventetid i snitt er på 82 dager i 2022, mot 66 dager i 2019 Benign kirurgi (godartet, ikke kreft), ortopedi og øre-nese-hals. Sykehuset Innlandet: Det har vært gjennomført ulike tiltak for å innhente etterslep etter pandemien og redusere ventetid flere steder i helseforetaket. Ventetid for somatikk er på 62 dager i snitt i juli, det er elleve dager lengre enn i juli 2021, men fem dager kortere enn i juni. Fordøyelsessykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, psykisk helsevern. Nordlandssykehuset: Har jobbet med å hente inn etterslepet siden juni 2020 ved økt aktivitet på poliklinikk og kirurgi. Ventetiden er betydelig redusert siden 2020. Ventetid til behandlingsstart var på 66 dager i juli, mens det før pandemien lå på 62 dager. Kjevekirurgi, fordøyelse, øyesykdommer, plastisk kirurgi, habilitering for barn og unge. Flest ventende pasienter er det innen ortopedi, øre-nese-hals og psykisk helsevern. Helgelandssykehuset: Det har blitt ekstra innen flere fagområder for å ta unna etterslepet. Ventetiden varierer. Skyldes ikke bare pandemien, men også mangel på ressurser. Ventetiden for øre-nese-hals-pasienter som venter på time er på 61 dager, for øyepasienter 141 dager og for ortopedipasienter 96 dager. Utfordringen er størst innen ortopedi, øre-nese-hals og øyesykdommer. Vestre Viken helseforetak: Bruker all tilgjengelig kapasitet for å hente inn etterslepet, både poliklinisk og ved operasjoner. Sykehusene setter opp ekstra kapasitet både på kveldstid og på lørdager. Den gjennomsnittlige ventetiden er samlet sett noen dager lengre enn før pandemien, og varierer fra fag til fag. Haukeland universitetssykehus: Jobber ekstra for å komme à jour. I vår hadde 18 enheter kveldspoliklinikk. Ti avdelinger planlegger kveldspoliklinikk i høst. Ventetiden for hud- og veneriske sykdommer var i juni på 88 dager, for øyesykdommer 77 dager, for torakskirurgi 192 dager og habilitering for barn og unge 104 dager. Sykehuset Østfold: Det jobbes ekstra ved f.eks. ekstra poliklinikk. Sunnaas sykehus: Har gjort mange tiltak under pandemien for å slippe stort etterslep. Sykehuset er et rehabiliteringssykehus, ikke et akuttsykehus, slik de andre er og har derfor ikke måttet ta imot akutt syke koronapasienter og heller ikke måttet omdisponere personell av den grunn.

– Dårlig politikk

– Det er helt uakseptabelt med ett års ventetid når det står mye ledig, privat kapasitet som kan gå inn med en gang og sørge for at folk blir raskt friske. Dette er dårlig politikk, mener Hoksrud.

Han forteller videre at helseforetakene har full anledning til å inngå avtaler med private tilbydere for å avlaste, uten at det behøver å koste pasienten noen ting.

– Mens Aleris selger ledig kapasitet til Sverige er norske sykehus nødt til å ta i bruk kveldstid og helger for å ta igjen koronaetterslepet. Det er faktisk ikke til å tro, sier Hoksrud.

Kjøpte private tjenester for 18 milliarder

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol var ikke tilgjengelig for å kommentere Hoksruds påstander. På vegne av henne svarer Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er ikke noe i veien for at helseregionene kjøper helsetjenester fra private aktører. I fjor utgjorde det nesten 18 milliarder kroner. Men det er klart de må sørge for å sikre mest mulig behandling for de pengene de får, sier Bekeng.

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos

Stabil finansiering

Ifølge Hoksrud kan det private helseforetaket Aleris ta 300.000 behandlinger i året, noe som «ville kuttet behandlingskøene dramatisk».

– Hvordan skal dere redusere pasientkøen?

– Det er viktig at vi sørger for at sykehusene har stabil finansiering, at vi gir sykehusene rom til å prioritere sånn at særlig de alvorlig syke får rask behandling og at helseforetakene har oversikt over ventelistene, avslutter Karl Kristian Bekeng.