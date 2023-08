– Vi har vært her hver dag for å se om vannet har gått nedover, slik at det kan komme en pumper å tørke opp, sier Jeanette Koch Gulhaugen.

Hun og familien på åtte evakuerte på eget initiativ natt til 10. august da det piplet vann inn på vaskerommet.

Siden da har de bodd et annet sted enn i hjemmet sitt i Hokksund. Og det ser ut til at de må vente litt til.

Den nye flommen som kommer nå, har passert flomtoppen under ekstremværet «Hans» ved Mjøndalen bru i Drammensvassdraget.

NVE frykter at vannstanden vil øke 30–40 centimeter til.

– Istedenfor at det går nedover og vi kan bygge opp igjen så er vi tilbake til start, sier Koch Gulhaugen.

Selv om eiendommen hennes er full av vann, holder Jeanette Koch Gulhaugen motet oppe. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Påsken 2024, eller senere

På grunn av alt vannet som kom i forbindelse med ekstremværet «Hans» kan ikke familien bo i huset sitt.

Koch Gulhaugen forteller at de har pusset opp huset i 13 år.

Forsikringsselskapet, som tar seg av restaureringen av huset deres, sa at de kanskje kunne flytte tilbake i påsken neste år.

Men det var før de fikk vann i stuen igjen.

– Det blir ikke på denne siden av jul. De sa senest april for en uke siden. Det har jeg ikke troen på nå, sier hun.

Selv om hele situasjonen er slitsom, er ikke Koch Gulhaugen i tvil når hun blir spurt om hun skal flytte tilbake igjen.

– Ikke noe problem. Her skal jeg bo til jeg skal på gamlehjem, sier hun.

Søndag fant Jeanette Koch Gulhaugen en fisk i en av kommodeskuffene sine. Fisken ble sluppet fri. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Grense på 3,5 meter

Det er utstedt rødt farevarsel for deler av Drammensvassdraget.

Prognoser fra NVE viser at vannstanden vil fortsette å øke utover dagen både mandag og tirsdag. Flomtoppen er ventet onsdag.

Drammen kommunes flomvern er på 3,5 meter. Går vannet over det, vil flere innbyggere få vann i kjelleren sin og veier bli stengt, ifølge ordfører i Drammen, Monica Myrvold berg (Ap).

Drammen kommune har satt opp flomvern i Krokstadelva. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Beredskapssjef i kommunen, Sten Petter Aamodt, håper prognosene ikke slår hundre prosent til.

Han sier det ikke er snakk om å evakuere folk i Drammens-området nå, men:

– Vi kan ikke utelukke det, sier Aamodt.

