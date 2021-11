– Det er rett og slett for dårlig.

Studentene i sosialt arbeid og barnevern ved Høgskolen i Østfold har den siste måneden hatt digitale forelesninger i faget psykisk helse, barnevern og familiearbeid.

– Jeg har søkt meg til et fysisk studie, og da vil jeg være her, og ikke bare på nett, sier Ida Marie Halvorsen.

Studentene i Fredrikstad sendte et brev til skolen. De ville ha svar på hvorfor de ikke kunne være fysisk tilstede når samfunnet ellers har åpnet opp.

– Emnet ble planlagt i sin helhet før Norge åpnet opp igjen. Noe som innebærer at forelesere har takket ja til å bidra på andre vilkår enn fysisk oppmøte, skriver undervisningsleder på skolen i sitt svar til en student.

NRK har sett meldingen. Vilkåret er blant annet å kun ha digitale forelesninger på plattformen Zoom.

– Det er jo heller ikke greit å bryte avtaler og kontrakter som allerede er inngått, står det videre.

Svaret overrasker studentene.

– Jeg synes det er veldig synd med disse avtalene. Vi mangler begrunnelsen fra skolen på hvorfor det er sånn, sier Ida Marie Halvorsen.

– Jeg har søkt meg til et fysisk studie, og da vil jeg være her, sier student Ida Marie Halvorsen (20). Foto: Rahand Bazaz / NRK

Høgskolen lover bedring

Skolen oppfordrer dem til å samle seg i grupper for å følge forelesningene på storskjerm. De forklarer det også med at det ikke finnes nok rom å bruke så kort tid etter gjenåpningen.

– Jeg skjønner ikke det argumentet egentlig, sier student Halvorsen.

Skoleledelsen sier de jobber med å øke andelen campusbasertundervisning. De svarer ikke på hvorfor de har skrevet digitale avtaler med enkelte forelesere.

Instituttleder Lars Rune Halvorsen i Høgskolen i Østfold vil ikke svare på hvorfor de ikke kan gjøre om digitale avtaler til fysiske avtaler med enkelte forelesere. Foto: Høgskolen i Østfold

– Emnet Psykisk helse, barnevern og familiearbeid er dessverre et emne vi i oktober ikke har klart å omdanne til et campusbasert undervisningsopplegg, men vi har klart å få til en del, sier instituttleder Lars Rune Halvorsen i Høgskolen i Østfold.

Han lover nå bedring.

– Vi jobber for å bedre kommunikasjonen ytterligere og vil gjennomføre blant annet kullets time for å ivareta god dialog med studentene.

Vet ikke grunnlaget

Andreårssstudentene startet studielivet for ett år siden - midt under koronapandemien. Det har vært vanskelig for mange av dem.

– I fjor forstod vi at alt var digitalt fordi hele Norge var stengt. Folk er så sultne på å komme tilbake til klasserommene og generelt studielivet. Mange av dem flyttet hit for ett år siden uten å ha smakt på studielivet, sier Malin Øra Mathisen (30) som er tillitsvalgt.

TILLITSVALGT: Malin Øra Mathisen (30) sier folk er sultne på å komme tilbake til klasserommene. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Flere studenter NRK har vært i kontakt med er i harnisk, og mener de har gått glipp av verdifull læring.

– De nasjonale reglene om en meters avstand er nå opphevet. Hvilken hjemmel har skolen for å ikke ha fysisk undervisning, sier en av de andre studentene som er berørt.