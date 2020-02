Hockey-talentet Mio (2) har sjarmert en hel verden

– Da han så seg selv på TV tok han ut smokken, så på meg og lo. Så pekte han på seg selv og sa: Der kommer Mio on ice, forteller Kim Halvorsen til NRK.

Han er faren til Mio og naturlig nok stolt av sønnen sin.

Faren til Mio (2), Kim Halvorsen, spiller også ishockey. Foto: Anders Fehn / NRK

Du har kanskje sett videoen du også? Lille Mio på bare to og et halvt år som suser over skøyteisen med stålkontroll. Om natten sover han helst med hockeykølla i senga.

Torsdag morgen har over én million mennesker sett videoen, som har ligget ute på NRK Østlandssendingens Facebook-side siden 10.februar. Den har blitt delt hele 6900 ganger og har over 2800 kommentarer.

Hylles av «Shampo»

En som har latt seg imponere er Espen «Shampo» Knutsen. Han er sportssjef for Vålerenga Ishockey og anses for å være en av tidenes største ishockeytalenter i Norge.

– Det er utrolig imponerende at han i så ung alder kan holde på med både puck og kølle samtidig som han går på skøyter, sier Knutsen.

– Han er veldig tidlig ute. Man kan se at han har gått mye på skøyter og er veldig flink.

– Vil dere ha han med på Vålerenga etter hvert?

– Det er selvfølgelig altfor tidlig å si, men det er klart vi ønsker han i klubben, sier Shampo og ler.

– Det er alltid en fordel å elske det du holder på med. At han vil gå mye på skøyter og trene er veldig positivt, sier Espen «Shampo» Knutsen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

– Født med skøyter på beina

I kommentarfeltet har også personer fra blant annet Kina, Tyskland, England, Frankrike, Sverige og Danmark engasjert seg og hyllet Mio for hans talent.

Her er noen eksempler fra kommentarfeltet til NRK:

«Han er født med skøyter på beina, ingen tvil!»

«Så søt og dyktig! Blir så glad av å se på han.»

«Han får vi nok se mer til!»

– Mio synes oppmerksomheten er veldig stas. Vi prater mye om det, men han forstår nok ikke omfanget, sier far Kim Halvorsen.

Mio spiller sammen med gutter helt opp i seksårsalderen. Favorittlaget er Vålerenga. Foto: Anders Fehn / NRK

– Ekstremt bra

Landslagstreneren i Ishockey, Petter Thoresen, har også fått øynene opp for 2-åringens skøyteferdigheter. Han måtte både smile og le da han så videoen av Mio på isen.

– Syns dette så ekstremt bra ut, ekstremt tidlig. Det er jo helt utrolig at en så liten gutt har slike ferdigheter. En ting er at han står så godt på skøytene. En annen ting er den koordinerte skøyteteknikken, sier Thoresen.

Han kan fortelle at de fleste på landslaget har sett videoen, som går varmt i sosiale medier. Men en plass på landslaget må nok drøye litt.

Blir det en tidlig landslagsplass?

– Nei, dette bare koste jeg meg veldig mye med. Han er tydeligvis veldig langt fremme i utviklingen. Jeg oppfordrer andre barn til å spille mye ishockey. Det kan man ha mye glede av også senere i livet, sier Thoresen muntert.

– Det er helt åpenbart at gutten har gått på skøyter før, sier landslagstrener Petter Thoresen. Foto: Norges Ishockeyforbund

Fått henvendelser fra utlandet

Tilbakemeldingene de siste dagene har vært overveldende.

Og det er ikke bare venner, bekjente og hockeymiljøet som har merket seg Mios talent.

– Det har kommet mange henvendelser, blant annet fra USA. Hva dette innebærer vil jeg ikke gå nærmere inn på nå. Media har også vist store interesse, sier Halvorsen.

Her er han sammen med sitte store idol på skøyteisen: Vålerengas Villiam Strøm. Foto: Anders Fehn / NRK

Først og fremst lek og moro

– Som forelder synes jeg dette er ekstremt moro. Det er vel de fleste gutters drøm å få en sånn hockeygutt som Mio!

Men Halvorsen er krystallklar på at enn så lenge er ishockey kun lek og moro for toåringen.

– Det er veldig viktig. Vi skal ha det moro på isen, det er førstepri! Vi har ikke tenkt noe mer på fremtiden, men jeg kommer til å følge han opp så lenge han vil.