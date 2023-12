– Det at denne skuffa skal på museum er det mest hyggjelege eg har høyrt på lang, lang tid!

Arnstein Groven fekk seg ei gledeleg overrasking då han las lokalavisa Hallingdølen denne veka.

Hjullaster-skuffa som vart brukt til å evakuera innbyggjarar då flaumen etter ekstremvêret «Hans» tok over Nesbyen, skal stillast ut på Norsk vegmuseum i Fåberg.

Og det er takka vera Arnstein.

I eit TV-innslag på NRK tidlegare i haust sa 97-åringen at skuffa burde stillast ut på eit museum; og slik vart det.

Skuffen som til vanleg blir brukt til å transportera snø, skal snart fraktast til Norsk vegmuseum der Nesbyen-evakueringa blir eit tema i ei utstilling. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Korleis kjennest det, Arnstein?

– Eg er så glad for at det er menneske som tek dette på alvor, og sørgjer for at skuffa kjem på museum. For dette er historie, jublar Arnstein Groven.

Dramatiske flaumtimar

Natt til onsdag 9. august var vatnet som hadde overflødd riksveg 7 og store delar av Nesbyen sentrum i ferd med å innta eldreboet.

Sjølv ikkje brannbilen strakk til i dei store vassmassane.

Hjullaster-skuffa vart redninga.

Arnstein Groven er ein av tolv eldre som vart evakuerte i denne skuffa natt til 9. august.

– Delikat vart me heist i vêret og køyrde av garde så vasspruten stod, fortalde Arnstein til NRK tidlegare i haust.

No skal hjullastar-skuffa fortelja historia om dei dramatiske timane i Nesbyen på vegmuseet i Fåberg.

Her blir det skapt historie

På vegmuseet blir skuffa ein del av eit konsept som omhandlar klima, miljø og berekraft.

Silje Cathrin Fylkesnes, seksjonssjef ved Norsk vegmuseum. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Når ein såg korleis desse eldre vart redda, så er jo det ei fantastisk historie. Det er jo dette me har lyst til å fanga, fortel Silje Cathrin Fylkesnes.

Ho er seksjonssjef ved Norsk vegmuseum.

– Engasjementet, kreativiteten, samhaldet som var der ute blant folk når denne krisa ramma er mykje av grunnen til kvifor me vil ha skuffa hit, fortel ho.

I ein videosamtale mellom Arnstein og Fylkesnes, krediterer ho Arnstein for forslaget.

– At denne skuffa kjem på museum no, det er ei direkte oppmoding på ei fråsegn som Arnstein kom med; at den burde vera på museum, seier Fylkesnes.

I en videosamtale får Arnstein Groven fortalt hvor mye det betyr for han at vegmuseet har hørt forslaget hans om flom-skuffa. Silje Cathrin Fylkesnes, seksjonssjef for vegmuseet, gir Arnstein Groven æren for forslaget om å få skuffen på museum.

– Når ein er så gammal så blir ein jo litt kry ... Dette er heilt utruleg, svarer han.

«Vidar-skuffa»

Arnstein vil at Norsk vegmuseum skal titulera skuffa «Vidar-skuffa», kva synest du om det forslaget?

– Noko sånt skal eg ikkje ta på meg. Me var ein gjeng som gjennomførte denne operasjonen, også var det tilfeldig at eg hadde tilgang til hjullastaren på jobben, svarer Vidar Gjestemoen.

Vidar Gjestemoen sørgde for trygg transport av dei eldre under ekstremvêret "Hans". Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Gjestemoen er ein av dei frivillige som hjelpte til under ekstremvêret. Det er også han som kom med ideen om å bruka hjullastar, og som køyrde dei eldre ut av vassmassane.

Skuffa er eigd av Statnett, og blir brukt til å transportera snø.

– Det er rart, ein skuffe er ein skuffe. Men denne er tilknytt ei alvorleg hending, og samtidig blir det ei gladsak fordi me har ein sprek 97-åring som spreier glede gjennom elendet, seier Gjestemoen.

Flom-skuffa er klar for utstilling. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Det er ikkje avtalt nøyaktig dato for når hjullastar-skuffa skal fraktast til museet.

Det avheng av når den nye skuffa er klar. Førebels står skuffa i snøen utanfor Statnett i Nesbyen.

Er det ikkje litt rart å ha eit kunstverk til 300 000 ståande ute i snøen?

– Det er der han trivst best, ler Gjestemoen.