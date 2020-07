Her var bryllupsfesten som førte til smitteutbruddet i Moss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uken ble det kjent at 24 personer er koronasmittet i Moss. 16 av tilfellene kan spores tilbake til et privat selskap som ble holdt i Sarpsborg 19. juli.

Selskapet var en del av en bryllupsfeiring med totalt tre selskaper i Sarpsborg og Oslo, bekrefter kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss.

Selve bryllupet skal ha funnet sted i Oslo denne helgen. Men helgen før ble det gjennomført en «førfest» i et forsamlingslokale i Sarpsborg.

Det forteller en kvinne som var i ett av de tre selskapene som ble arrangert til NRK. Hun forteller videre at det var nærmere 100 kvinner til stede på festen i Sarpsborg.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, er blant dem som har blitt testet for koronasmitte. Hun er foreløpig ikke fått svar på prøven.

Det ene av de tre bryllupsfestene ble gjennomført i lokalene til Folkets Hus på Greåker i Sarpsborg. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Utleieren: – Vi har vært nøye på smittevernreglene

Utleieren av forsamlingslokalet, Inge Fjærvik, bekrefter til NRK at selskapet fant sted på Folkets Hus på Greåker, noen få kilometer utenfor Sarpsborg sentrum.

Han sier at de hele tiden har vært nøye på å tolke smittervernreglene, og at de følger de samme reglene som restauranter og hoteller.

– Jeg vet hvem som var på huset og jeg vet at vi har snakket om smittevernregler. Det er folk som har leid uten problemer.

Fjærvik sier at de selv har satt en grense på 100 personer i lokalene, fordi det er det de har utstyr til, men at lokalene i seg selv har plass til enda flere.

Vet du om smittevernreglene ble ivaretatt?

– Det vet jeg ikke. Vi driver utleie av lokalene og lager avtaler. Vi gjør dem oppmerksom på at de selv er ansvarlig for å følge smittevernreglene. Vi går sjelden ned for å se hvem de er, hvor mange de er, eller hva slags fest de har, sier han.

– Men det er trist hvis folk ikke følger smittevernreglene. Jeg vet at navnet på lokalet er kjent i media, og er ikke noe glad for det. Det kan fort bli misforstått at det er det sted hvor man smitter, som overhodet ikke er tilfellet, legger han til.

På onsdagens pressekonferanse var ordfører Hanne Tollerud i Moss klar på at kommunen ikke hadde noen grunn til å tro at smittevernreglene var brutt.

– Ingen skal føle skam og vi skal ikke skylde på hverandre, sa Tollerud.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i Sarpsborg kommune har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag.

Ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss kommune sier at de ikke har noen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Flere kommuner berørt av utbruddet

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller at det var personer fra både Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Oslo på festen.

– Men alle de bekreftet smittede fra dette selskapet bor i Moss, sier han.

Han forteller videre at de foreløpig bare kjenner til smitte fra selskapet som ble arrangert i Sarpsborg, og ikke fra de to som ble gjennomført i Oslo.

– Vi sier ikke at smitten oppstod i selskapet i Sarpsborg, men vi vet at tre smittede personer fra Moss har deltatt der. Vi har jobbet med å få en oversikt over alle nærkontakter og følge opp gjestene for å hindre videre smitte, sa han.

De 13 andre smittede personene er folk som er såkalte nærkontakter til de tre som var på festen. Nærkontakter betyr at de har hatt tett kontakt med noen som er bekreftet smittet av covid-19.

Har oversikt over fire personer i Oslo

Bydelsoverlege Anne Stine Garnes i bydel Søndre Nordstrand i Oslo sier at de har fått informasjon fra Moss om at de har fire nærkontakter boende i bydelen.

– Det skal være fire personer som var til stede ved arrangementet hvor det har befunnet seg smittede. Vi jobber nå med å kartlegge hvor de har vært, hvem de har vært i kontakt med og om de har symptomer eller ikke, sier hun.

To av personene har allerede testet negativt på viruset. De to andre har fått beskjed om å unngå sosialisering i ti dager, og teste seg hvis de får symptomer.

– Men hvor mange de representerer hver, har vi ikke helt oversikt over. Vi har fått melding om fire personer av Moss kommune, men noen av de kan representere flere, fordi de er kontaktpersoner for flere, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo.