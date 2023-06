– Det vi får melding om er at E18 er sperret av. Biler som står uten skilt og det er maskerte personer som sperrer veien. Og så er det meldt om at det er biler som kjører veldig, veldig for fort.

Det sier Karin Wallin, som er distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP) Sør til NRK.

– Vi opplevde ganske stygg kjøring. Det var et miljø, som er interessert i raske biler, som var ute på veiene og gjorde det ganske utrygt for andre bilister, sier Morten Visdal, politioverbetjent i UP. Han var til stede på E18 og satt i bilen som fikk en hastighetsmåling av råkjørerne.

Karin Wallin er distriktsleder i UP Sør. Foto: PHILIP HOFGAARD / NRK

Wallin sier det er for tidlig å slå fast hvem det er snakk om, og at det er noe etterforskningen må gi svar på.

– Det kan virke som det er et bilmiljø som arrangerer disse treffene, sier Wallin.

– Hvor er dette miljøet hjemmehørende?

– Det virker som det er et bilmiljø som er over store deler av Østlandet. I dette tilfellet så var det jo rundt Lier som de hadde denne ekstreme farta, fortsetter hun.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Samlet mange tilskuere

Fredag kveld samlet mange tilskuere seg på en bro over E18 mellom Drammen og Lier.

Brua over E18 var tettpakket av tilskuere som skulle se på kappkjøringen. Foto: Politiet

Der hadde et gatebilmiljø samlet seg og sperret av hovedveien mellom Drammen og Oslo, for å kappkjøre.

Morten Visdal er gruppeleder for UP i Buskerud. Her fra en kontroll ved Gulskogen skole i Drammen. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det å sperre veien slik er helt uakseptabelt og svært farlig. Det er jo en motorvei med høy hastighet, hvor ingen bilister som kommer kjørende forventer at begge felt er sperret av sivilister. Det kan oppstå kjedekollisjoner, og en sånn sperring kan også får alvorlige konsekvenser hvis man blokkerer veien for utrykningskjøretøy, forklarer Visdal.

– Når det blir kjørt i over 200 km/t, så skal det svært lite til for at man mister kontroll på bilen. Og da kan man også treffe andre mennesker som er helt uskyldige. Dette her er svært, svært alvorlig, påpeker Wallin.

Hun sier alle tegn tyder på at dette er organisert.

– Noen har organisert dette her. Vi ser helt klart på bilder at det er publikum som står over E18 og ser på dette. Det er tydelig en organisert hendelse.

– Øker det alvorsgraden?

– Det alvorlige er jo den høye hastigheten, kappkjøring og at E18 blir stengt. Det er jo det mest alvorlige. Men at det i tillegg er organisert er i hvert fall ikke noe vi synes er akseptabelt, sier Wallin.

Politijakten endte på et jorde i Sande. Foto: Politiet

Fredagens kappkjøring ender med at den ene bilen stikker av fra stedet. Det blir en politijakt i over 200 km/t, før bilen kjører gjennom et gjerde og ut på et jorde i Sande i Vestfold og Telemark.

Politiet bekrefter overfor NRK at det var tre personer som løp fra bilen og at saken etterforskes.

– Denne bilen ble målt til 205 km/t, forklarer Wallin.

UP fikk bistand fra politihelikopteret, lokale, uniformerte politifolk på MC, samt en hundepatrulje.

– Etter kort tid så blir tre personer pågrepet, sier Visdal.

Vet de gjør noe galt

Distriktslederen sier dette om at personene velger å maskere seg når de sperrer E18.

– Det er nå i hvert fall folk som vet at de gjør noe galt. For jeg tenker at det er ikke noen annen grunn til å maskere seg enn at du tenker at her vil jeg ikke bli tatt for det jeg gjør akkurat nå, sier Wallin og legger til:

– Det å sperre av E18 og sette andre menneskers liv i fare, det ser vi veldig alvorlig på.

Saken er nå sendt videre til Sør-Øst politidistrikt, som tar seg av etterforskningen.

Vil ta bilen fra råkjørerne

Hendelsen kommer en knapp uke etter at tre bilførere ble stoppet og tatt for råkjøring på riksvei 7, nedenfor Gol i Hallingdal.

Alle sammen ble målt i høye hastigheter:

Første bilen ble målt til 131 km/t i 80-sone

Andre bilen ble målt til 172 km/t i 80-sone

Tredje bilen ble målt til 172 km/t i 80-sone

– Vi hadde tre biler som kjørte rett etter hverandre og vi har oppfattet det som kappkjøring, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til NRK da.

Ifølge operasjonslederen er dette en del av en økende trend, også andre steder i landet.

I etterkant fortalte Utrykningspolitiet (UP) til NRK at de mener en ny lov som tillater inndragelse av selve bilen bør vurderes i Norge, i likhet med en lov som tidligere ble innført i Danmark.

– I løpet av tre års tid nå har de inndratt flere hundre kjøretøy. Typisk for fartsovertredelser der man kjører 100 km i timen for fort, eller om man kjører med over to i promille, sa UP-sjef Knut Smedsrud til NRK.

En trend ved flere politiregioner

Første helga i juni ble det i flere politiregioner meldt om alvorlige ulykker og fartsovertredelser.

I Stavanger ble blant annet en fører tatt kjørende i 146 km/t i 90-sonen. I Møre og Romsdal ble en fører tatt i 143 km/t i 80-sonen.

Tre bilførere ble målt i 129 km/t i 80-sonen på riksvei 9 i Valle i Agder, i morgentimene søndag.

Første lørdagen i mai i år mistet ti unge førere lappen i Vestfold etter at utrykningspolitiet gjennomførte en fartskontroll i forbindelse med et biltreff i distriktet.

Der ble den høyeste hastigheten målt i 230 km/t i 110-sone.