Her renner vannet inn i gangen og stua: – Vi har masse småfisk svømmende på trappa

Kartet viser hvordan vannstanden i Drammenselva er beregnet ved normal vannføring, ved 20-årsflom og 200-årsflom, basert på data fra NVE 2017. Flommen etter ekstremværet Hans er forventet å være mellom disse to estimatene. Trykk på utvid-pila i høyre hjørne for å bevege deg og zoome ut og inn i kartet, og få et mer detaljert bilde av hvordan flommen kan ramme ulike steder. Grafikk: Bjørnar Dervo