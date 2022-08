– Ingen personer er pågrepet, men vi har fått inn flere tips og etterforskningen pågår for fullt. Saken har høyeste prioritet, sier leder for etterforskningsseksjonen i Drammen, Tina Berg til NRK.

I dag frigjorde politiet videoen av tyvene som kjører gjennom inngangsdøren og videre inn på Buskerud storsenter.

Tina Berg er leder for etterforskningsseksjonen i Drammen. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Sjokkbrekket skjedde natt til forrige mandag.

Ødeleggelser for millioner

Ranerne fikk med seg en god del gull og diamanter, men også sølv og klokker til en verdi av totalt 1,1 million kroner.

Dette bekrefter administrerende direktør i Gullfunn Norge, Aida-Karin Breidvik Gundersen, overfor NRK.

– Butikken ble totalt ødelagt, kun ett monter stod igjen. Alt må bygges opp igjen, tak og vegger og montre. Vi er i dialog med forsikringsselskapet om oppgjøret, sier Gundersen.

Summen på ødeleggelsene vil komme på cirka 2 millioner kroner.

Administrerende direktør i Gullfunn Norge, Aida-Karin Breidvik Gundersen. Foto: Privat

Senterets videokameraer har fanget tyvene som kjører inn på senteret.

Sjokkbrekket skjedde ved at en bil knuste inngangspartiet på kjøpesenteret og tok seg inn i to gullsmedbutikker. Videoen viser to maskerte gjerningspersoner. Hvorvidt disse samarbeidet med flere personer, blir foreløpig bare spekulasjoner.

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokka 3.25 på natten.

En liten sort bil skal ha blitt brukt til å kjøre inn i lokalene til gullsmeden. Denne bilen har politiet sikret seg og fått tauet inn.