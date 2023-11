Historisk omvalg: – Jeg har ikke fått noe informasjon

– Jeg har lyst til å være med og bruke min stemme, sier Matilde Brox Bordal.

Hun er 25 år gammel og bor i Trondheim. Men hun er fremdeles folkeregistrert i hjemkommunen Moss og skal stemme ved det historiske omvalget.

Men hittil er hun ikke sikker på når eller hvor hun skal møte opp for å stemme i en annen kommune.

– Jeg har ikke fått noe informasjon enn så lenge, og det er ikke bare bare å finne frem til den heller, sier Bordal.

Omvalget er det første i Norge på 40 år. Det er bare registrerte mossinger som igjen kan finne veien til stemmeurnene.

Kan stemme i alle landets kommuner

Flere NRK har vært i kontakt med aner ikke hvordan de skal gå frem for å avgi sin stemme.

Men lovverket er tydelig: Akkurat som ved ordinære valg skal det være mulig å forhåndsstemme over hele landet.

– Hver enkelt velger som ikke oppholder seg i Moss kan kontakte kommunen hen ønsker å stemme i, for å avtale tid for å stemme, skriver Valgdirektoratet i en e-post til NRK.

Stemmeurnene må igjen settes frem. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Det er i overkant av 41.000 stemmeberettigede mossinger.

Alle har krav på å kunne stemme i hvilken som helst kommune, men de må altså gi beskjed til kommunen om at de ønsker å gjøre det.

Den samme retten har også de som oppholder seg i utlandet.

– Alle som oppholder seg i utlandet skal få stemt på ambassader og utenriksstasjoner, opplyser Valgdirektoratet.

Moss kommune: – Vanskelig

– Vi har en kjempejobb foran oss, men vi er klare og har satt inn nye ressurser, sier kommunikasjonssjef Therese Evensen i Moss kommune.

Evensen er også valgansvarlig i kommunen.

Hun har forståelse for at mossinger som Bordal, som oppholder seg utenfor kommunen, synes det har vært vanskelig å finne frem til riktig informasjon.

Therese Evensen i Moss kommune sier de jobber aktivt for å informere innbyggerne i kommunen om omvalget. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det er nok ikke så stort fokus på omvalg i andre kommuner, sier hun.

Evensen er ikke i tvil om at det vil bli vanskelig å mobilisere mossingene til å gå til valgurnene på nytt.

Derfor vil kommunen gi mer informasjon fortløpende etter hvert som valget nærmer seg.

Glemte å legge frem stemmesedler

Sist det ble gjennomført et omvalg i Norge var i 1983. Mossingene skal bare stemme til fylkestingsvalget.

Det skjer etter at Industri- og næringspartiet (INp) krevde omvalg etter at stemmesedler til partiet manglet i et av valglokalene på valgdagen.

Kommunal- og distriktsdepartementet tok klagen til følge og underkjente valget.

Resultatet i omvalget vil avgjøre hvem som skal lede Østfold når fylket gjenoppstår etter skilsmissen fra Viken.

Ønsker mer informasjon

Mossingen Matilde Brox Bordal er glad for at hun kan stemme i studentbyen.

Men hun etterlyser likevel mer informasjon om hvordan valget skal gjennomføres der hun bor.

– Hvis det blir veldig vanskelig å stemme for de som ikke er i Moss, så kan jo valgresultatet fort få et annet utfall enn det kunne ha fått, mener Bordal.

Mange studenter gjør som henne, de beholder sin opprinnelige folkeregistrerte adresse, selv om de flytter til en annen by.

25-åringen oppfordrer alle til å gå til stemmeurnene på nytt, spesielt de på sin egen alder.

For ved årets valg stemte færre unge under 30 år enn de gjorde for fire år siden, viser tall fra SSB.

– Det er veldig mange av oss som skal ut i jobb og er på vei opp i livet, så det er jo viktig å faktisk ytre meningene sine. For det er jo sånn det blir gjort endringer, sier Bordal.

Er du også usikker på hvor, når og hvordan du skal få stemt ved omvalget kan denne listen hjelpe deg: