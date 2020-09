Her graver Game of Thrones-stjernen ut vikingskipet i Halden

– Jeg begynner å kjenne på en slags besettelse. Nå har jeg begynt, så nå skal jeg jobbe helt til jeg finner det sverdet som ligger her, smiler Kristofer Hivju.

Skuespilleren står på knærne og graver forsiktig i den bløte jorda på Viksletta i Halden. Siden midten av august har et titalls arkeologer jobbet med å fjerne jordmassene på jakt etter både vikingskip og skjulte skatter.

Nå får både Kristofer og Gry Molvær Hivju lov til å gjøre noe svært få nordmenn har fått muligheten til å gjøre før dem.

Det er nemlig over 100 år siden sist det ble gravd ut en skipsgrav.

– Det å grave ut et skip er jo ikke hverdagskost selv for arkeologer. Jeg synes at dette er veldig kjekt, jeg hadde nok likt å være arkeolog, sier Gry.

Hivju gjorde funn av en keramikkbit som trolig er eldre enn vikingtid. Hivju spøkte med at ville ta med funnet hjem. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Kommer med vikingdokumentar på NRK

Kristofer Hivju har de siste årene blitt internasjonalt kjent i rollen som Tormund Giantsbane i suksessen «Game of Thrones».

Men han har også gjort flere roller som vikingkongen Olav den Hellige, både i teateroppsetningen «Sverdet» i Sarpsborg, «Olav - Fra hat til håp» i Trondheim og i dokumentarfilmen «Olav» fra 2011.

Rett etter jul er ekteparet aktuelle med dokumentaren «I Olavs fotspor» som sendes på NRK.

– Det er et veldig spennende prosjekt. Mange av oss har en oppfatning av Olav som en sammenfatning av det vi lærte på skolen og Olav fra spelene. Men når det kommer til stykket, så er det mye om denne mannen vi ikke vet, sier de to.

– Vi har gått i fotsporene til Olav for å finne litt ut av reisen hans fra å være en vikingkriger, nærmest leiesoldat, til å bli denne hellige personen, sier Hivju.

Test deg selv: Fleip eller fakta om vikingtiden

Kristofer Hivju slo for alvor gjennom som karakteren Tormund Giantsbane i Game of Thrones. Her sammen med Liam Cunningham som spilte karakteren Davos Seaworth. Foto: HBO Nordic

Nærmer seg kjølen på skipet

Det skapte stor oppmerksomhet da det ble funnet spor av et nytt vikingskip i Norge høsten 2018. Tidligere i år ble kjent at det haster med å få opp skipet, ettersom det gjenværende treverket er utsatt for et svært ødeleggende soppangrep.

I fjor fant arkeologene ut at kjølen på vikingskipet ligger på rundt 75 cm dybde under nåværende bakkehøyde.

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud på utgravingsfeltet mandag. Foto: Petter Larsson/NRK

De siste ukene har de fjernet rundt 25 cm med matjord og gravd seg omtrent 15 cm ned i skipet fra toppen av det som er bevart.

– Det betyr at det er rundt 30 cm igjen ned til kjølen og det som er best bevart, sier prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Spøkte om gravemaskin

NRK snakket med prosjektlederen en snau time før Hivju fikk slippe løs på utgravingsfeltet. Han innrømmet da at han var litt spent på hvordan det ville gå.

– Jeg er ganske trygg på at det går bra hvis det er Kristofer Hivju som skal grave. Men hvis det er Tormund Giantsbane som kommer, så kan det gå galt, smilte han.

Underveis i gravingen spøkte også Hivju med at han hadde med seg sitt eget graveutstyr.

– Jeg tok med en gravemaskin som jeg tenkte å dra frem etterpå. Det er nok litt mer effektivt, sa han og ble møtt av en litt skeptisk prosjektleder.

– Det er en litt usedvanlig og ulovlig tilnærming, smilte Christian Løchsen Rødsrud litt forsiktig.