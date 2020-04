Her er sykehusenes planer for korona-toppen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Styret i Helse Sør-Øst diskuterte onsdag kveld tiltakene for en kraftig økning av intensivkapasiteten under korona-epidemien.

Bakgrunnen var at Folkehelseinstituttet har regnet ut at det vil være bruk for 678 intensivplasser på sykehusene på Sør- og Østlandet i et scenario der svært mange blir smittet av koronaepidemien samtidig, og der over 2500 mennesker på Sør- og Østlandet trenger sykehusbehandling.

De samme sykehusene har normalt 157 intensivplasser.

Dermed har sykehusene brukt de siste ukene på å snu alle steiner for å finne ut hvordan de kan opprette mer enn 500 ekstraplasser.

Planlegger med 12,5 timers vakter

På styremøtet kom det frem at sykehusene i ytterste konsekvens tror de kan klare å opprette 700 intensivplasser. Dermed vil de nå målet fra Folkehelseinstituttet.

I møtet kom det frem at flere faktorer i regnestykket som genererer 700 intensivplasser er usikre.

Samtidig legges det opp til flere vesentlige endringer fra en normalsituasjon:

Alle planlagte innleggelser og operasjoner kanselleres.

Det vil være færre intensivsykepleiere per seng. Mens det normalt er 1,2 intensivsykepleiere per plass, legges det opp til 0,25 sykepleier flere steder. Samtidig vil hver intensivsykepleier følges av et team assistenter. Assistenten er andre helsearbeidere som ikke jobber med intensivpasienter til daglig.

Det planlegges med vakter opp til på 12,5 timer. Flere av sykehusene understreker at med en slik belastning, vil de ikke kunne opprettholde maksimal kapasitet mer enn noen få uker.

Flere av sykehusene oppgir at de er avhengig av å hente inn flere ansatte for å ta unna et maksimal-scenario.

Samarbeid med private sykehus på Østlandet.

Styreleder Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst. Foto: Odd Iversen / NRK

Cathrine Lofthus, adm.dir. i Helse Sør-Øst RHF, understreket i møtet onsdag kveld at sykehusene er avhengig av nye forsyninger av utstyr i mai og juni for å kunne opprettholde sin kapasitet.

Hun legger til at utstyr som mottas fordeles fortløpende til de sykehusene med størst behov.

Bekymret for bemanningen

Allerede tirsdag skrev Fredriksstad Blad at direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold var bekymret for at de ikke ville ha bemanning til å komme gjennom en slik situasjon.

Særlig gjaldt det tilgangen på nok sykepleiere og spesialsykepleiere.

– Vi har i dag ikke klart å dekke behovet, og det knytter seg betydelig usikkerhet til hvor mange intensivplasser vi vil klare å bemanne, sa Gjessing til avisen.

Helse Sørøst mener at bemanning er en av de største utfordringene og er usikre på hvor lenge de kan klare å bemanne 700 intensivplasser. I styredokumentene står det at det kun kan driftes over noen få uker. Lofthus har ikke vært tilgjengelig for å svare på spørsmål onsdag kveld.

– Stor belastning

Intensivsykepleiere flere steder rapporterer allerede om en stor arbeidsbelastning. Onsdag skrev NRK om Siw Øfstegaard Heimdal som mener arbeidet med koronapasienter knapt kan sammenliknes med det hun gjør til vanlig.

– Vi står i gul smittefrakk, som du blir kjempesvett av. Vi har på masker som er tunge å puste gjennom. Du kjenner at svetten renner fra hodet ditt og ned til føttene. Du er helt klam når du tar det av, sier hun.