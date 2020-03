Her er eksperttipsene til familier i korona-karantene

– Mange lever i tidsklemma, men nå kan man snu på dette. Man kan legge ned en innsats for alle gangene man har hatt dårlig samvittighet for at man har vært stresset, sier styrer Jeanette Martinsen i Smertulia barnehage i Fredrikstad.

Torsdag ble det kjent at skoler og barnehager over hele landet stenger for å begrense smitten av koronaviruset. Idrettsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter stopper opp.

Svømmehaller, lekeland og treningssentre stenger, og dermed vil titusenvis av familier være hjemme – selv om ingen er syke.

– Kranglete, eglete og misfornøyde

Martinsen sitter med fire av de eldste barna i barnehagen i Fredrikstad og spiller et spill. Barna ramser lett opp en haug med innendørsaktiviteter de liker å holde på med:

Lego, tegning, fingerhekling, maling, gjemsel, dansing. Og å vaske doen.

Men selv om barna er kreative, vet Martinsen godt hva som skjer hvis de blir sittende inne hele dagen.

– De blir kranglete, eglete og misfornøyde. Unger liker å bevege seg, sier Martinsen.

Som en «evig helg»

Barne- og ungdomspsykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen. Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss / Cappelen Damm

Psykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen kaller det «brakkesyke», og kjenner godt til problemet.

– Det er en form for understimulering. Men det er også et resultat av brudd på de daglige rutinene. Det likner en evig helg, men uten det man vanligvis fyller helgene med. Mange vil oppleve at de blir irritable, og at det blir et veldig trøkk på nettbrett, spill og TV, sier Gerhardsen.

Hun mener det er mulig å snu tankegangen litt, og se dette som en uventet ferie, men med restriksjoner der man ikke kan gå på kafé eller kino.

Gerhardsen tror mye handler om å planlegge dagen og være i forkant. Det betyr ikke at barn må være sammen med foreldrene hele tiden, men at det neppe hjelper å tro at barna aktiviserer seg selv.

– Man har kanskje en idé om at det var slik da man selv var barn, men det er ikke nødvendigvis riktig. De fleste barn trenger å bli dyttet litt i gang. Sett for eksempel barna i gang med å kle seg ut og be dem forberede en forestilling som du skal se om en halvtime, sier Gerhardsen.

Hun sier også det er viktig å være ute og få brukt kroppen.

– Dra til et skogholt eller en strand, tenk ut uteaktiviteter som kan være hyggelige.

– Lag en plan

Også barnehagestyreren mener det er nødvendig å komme seg ut i løpet av dagen.

– Det finnes ikke dårlig vær for barn. De liker å bevege seg, så gå en tur i skogen. Ta med mat og kakao og et forstørrelsesglass, sier Martinsen.

Selv om mange barn ikke kan klokka, mener hun det kan være en fordel med klare rammer. Hun oppfordrer til å legge en plan som sikrer både at barna finner på noe, men også at foreldrene får litt tid for seg selv.

– Barn higer etter voksne hele tiden og vil helst være sammen med dem. Jeg ville lagt inn en økt sammen på formiddagen, så kan de leke litt for seg selv en stund.

Hun tror hemmeligheten er å dele inn dagen, lage en plan og snakke med barna om denne.

– Jeg ville også tenkt at man ikke må gjøre det så vanskelig. Ta med barna på borddekking, rydding eller kanskje dere kunne vasket huset sammen. Jeg ville prøvd å bake litt i stedet for å kjøpe brød på butikken, og gjøre ting som tar litt tid, sier hun.