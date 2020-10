Hengte opp Muhammed-karikaturer – fikk besøk av politiet

Mannen i 40-årene hengte mandag opp plakater i Kongsberg sentrum som viste karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Han sier han ville se om han kunne provosere politiet.

– Jeg hadde en følelse av at politiet kom til å rykke ut hvis jeg gjorde dette. Men det ble langt verre enn jeg noensinne hadde tenkt, sier han til NRK.

Det var nettstedet til organisasjonen Human Rights Service, Rights.no, som først omtalte saken.

Ytringsfrihet

Mannen sier han også hengte opp plakatene for å vise sympati med den franske historielæreren Samuel Paty, som ble halshogget.

Han ønsker å være anonym av hensyn til familien sin.

Mannen hengte opp over 20 plakater i A4-størrelse rundt om i Kongsberg sentrum. Han hengte de opp på synlige steder som på kjøpesenteret, togstasjonen og biblioteket.

Mannen sier målet er å verne om ytringsfriheten

– Jeg ønsker at vi skal kunne ha ytringsfrihet, og at islam ikke kan ha noe spesielt vern i et fritt samfunn. Jeg ønsker at vi kan ha en ærlig samtale om islam uten at folk blir stemplet som rasister og facister, sier han.

Politiet på døra

Samme kveld fikk han besøk av fire politibetjenter, etter at han ble gjenkjent på overvåkingskameraer i byen.

Ifølge mannen ba politiet han om å fjerne plakatene, fordi de etter politiets syn hadde et innhold mange kunne bli krenket av.

Nå legger politiet seg flat.

Politiet: – En feil

Politistasjonssjef Håvard Revå i Kongsberg sier til Laagendalsposten at de ikke hadde grunnlag nok for å oppsøke mannen.

– Jeg beklager at patruljen reiste opp til vedkommende, og at han ble oppsøkt av oss med den bakgrunnen. Det er i det hele tatt bare å beklage, sier Revå.

Politistasjonssjef Håvard Revå i Kongsberg Foto: Politiet

Også regionleder Øyvind Aas i Sørøst politidistrikt beklager politiets opptreden overfor mannen. Det skriver Aftenposten.

– Vi kan ikke pålegge ham å ta dem vekk. Vi skal heller ikke mene noe om hvilke ytringer som blir hengt opp, sier han og kaller det en «faktisk feil». Jeg legger meg flat, sier Aas til avisen søndag.

– En prinsipiell handling

Mannen i 40-årene sier at han visste at det ikke var lov å henge opp plakater uten tillatelse.

Han sier han ikke tror at politiet ville ha dukket opp om han hadde hengt opp plakater med karikaturtegninger av Jesus, Marx eller Buddha.

– Dette var jo en prinsipiell handling. Jeg ville jo med intensjon få blest om dette, sier han.