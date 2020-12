Helsesekretær dømt til fengsel for karantenebrudd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dommen er i tråd med aktors påstand. Kvinnen i 20-årene har blitt dømt til 24 dagers ubetinget fengsel.

Møtte pasienter

Helsesekretæren besøkte kjæresten i England ved tre anledninger da landet ble ansett som rødt.

Da hun kom tilbake til Norge, gikk hun rett tilbake på jobb på et fastlegekontor.

Kvinnen hadde ifølge tingretten hatt nærkontakt med pasienter i mer enn 153 dokumenterte tilfeller. Dette inkluderte å ta blodprøver og EKG og sette influensavaksine.

Politiadvokat Karianne Worren, som er aktor i saken, mente det var særdeles skjerpende at hun jobbet som helsesekretær på et fastlegekontor.

Det var retten enig i.

ILLUSTRASJONSFOTO: Helsesekretæren hadde ifølge dommen direkte kontakt med pasienter ved å sette blant annet influensavaksine. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Viktig dom

Dette er første gang noen blir dømt til ubetinget fengsel for brudd på karanteneplikten.

I april ble en 22-åring dømt til betinget fengsel for gjentatte karantenebrudd.

Worren mener dommen er viktig.

– Det foreligger veldig lite rettspraksis på området. Dette er mye ny jus for rettsvesenet, sier Worren til NRK.

Hun forteller at det er usikkert hva straffenivået for ulike brudd på smittevernlovene er. Derfor blir dommen viktig for fremtidige saker.

– I Oslo politidistrikt kan ett karantenebrudd gi en bot på 20.000 kroner. Utover det har vi ikke noen særlig rettspraksis, fortsetter Worren.

Mente hun ikke kjente reglene

Ifølge dommen erkjente kvinnen karantenebruddet. Hun mente likevel at hun ikke hadde satt seg inn reglene godt nok.

Kvinnens forsvarer, advokat Annette Barlinn argumenterte derfor for at hun ikke brøt reglene med vilje.

Det var ikke retten enig i. I dommen står at det er «hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil» at bruddene var forsettlige.

– Tiltalte mener hun ikke var klar over karanteneplikten før politiet ringte henne. Men likevel fortalte hun i mars pasienter at de ikke kunne komme til legekontoret hvis de hadde vært i utlandet, sa Worren under prosedyrene i retten.

ARKIVFOTO: Advokat Annette Barlinn forsvarte helsesekretæren. Foto: Merete Jørstad / NRK

Ba om samfunnsstraff

Ifølge Avisa Oslo påsto aktor at det var flaks som førte til at kvinnens opptreden ikke førte til større konsekvenser.

Barlinn mente det ikke var vitenskapelig belegg for dette.

Hun mente kvinnen derfor ikke burde bli dømt til fengsel. Hun foreslo isteden samfunnsstraff.

Barlinn har ennå ikke besvart NRKs henvendelser.