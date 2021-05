Jubler etter vaksinefordeling: – Nå blir det sommer i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Rett etter pressekonferansen fikk jeg melding fra en osloborger. Der sto det: nå blir det sommer i Oslo! Nå ser vi mulighetene for å åpne byen igjen, det turte jeg nesten ikke å tro på. Dette er så glade osloborgerne er i dag, sier en fornøyd Robert Steen (Ap).

Oslos helsebyråd jubler etter at regjeringen varsler at de går inn for en radikal omfordeling av vaksinene.

24 kommuner, blant dem Oslo, får 60 prosent flere doser hvis regjeringen får det som de vil.

Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få flere doser (med forbehold om endringer) Ekspandér faktaboks Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Frogn

Gjerdrum

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Moss (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Nannestad

Nittedal

Nordre Follo

Oslo (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Rælingen

Råde

Sarpsborg (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Ullensaker

Vestby

Ås Kilde: Regjeringen

Vaksinert i juli

Oslo skal neste fredag holde pressekonferanse om videre gjenåpning av byen. Og nyheten fra regjeringen gir håp.

For ut fra kommunens beregninger betyr ny fordeling at Oslo får 30.000 flere vaksinedoser i uka.

– De første beregningene vi har gjort ut fra det tilsier at alle i Oslo over 18 år burde kunne få tilbud om første vaksinestikket før midten av juli, sier Steen.

Han legger ikke skjul på at byrådet mener vaksineringen har gått for treigt. I alt har kommunen kapasitet til å sette 120.000 doser i uka – men de får ikke nok.

– Vi er sett, hørt og forstått

Oslo er ikke alene om å få flere doser. Det samme gjelder flere av kommunene rundt – blant annet Lillestrøm.

Kommunen har vært nedstengt nesten like lenge som Oslo, og vært hardt rammet.

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik er lettet over at kommunen endelig ser ut til å bli prioritert for vaksiner. Foto: Lillestrøm kommune

– Jeg ble veldig glad. Det er dette vi har bedt om. Vi har fått gjennomslag. Jeg er glad for at vi er sett, hørt og forstått. Vi har jobbet for dette lenge, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap).

Vik har i lang tid bedt regjeringen om at kommunen skal prioriteres.

– Vi er veldig glade for dette. Vi ligger nesten på bunn i Norge i vaksinegrad, og må ta igjen feltet, sier han.

– Håpet på dette

Også drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) kunne juble onsdag kveld.

– Dette var hyggelig. Jeg håpet på at det var dette som skulle komme i dagens pressekonferanse, sier hun, og legger til:

– Alle ordførere ønsker at innbyggerne skal bli vaksinert, men Holdenutvalget var veldig tydelige på hvordan prioriteringen ville være. Jeg er glad for at regjeringen fulgte deres råd.

Drammensordfører Monica Myrvold Berg hadde håpet på nyheten som kom onsdag kveld. Foto: Azad Razaei / NRK

– Forstår frustrasjonen

Men at noen får flere, betyr at andre får færre. Totalt 319 kommuner må gi fra seg vaksiner i sju uker for at de hardest rammede skal få flere.

Innbyggerne i kommunene som må gi fra seg vaksiner utgjør nesten halvparten av Norges befolkning. Og flere av dem har lokale utbrudd – som Tønsberg. De vil ikke gi fra seg doser nå, sier ordføreren.

Oslos helsebyråd skulle helst sett at hovedstaden fikk enda flere vaksiner. Selv om det går på bekostning av andre kommuner.

– Det er en liten forskjell mellom å ha midlertidige utbrudd, som kan håndteres med TISK-strategien, og å ha vedvarende høy smitte over tid. Oslo har vært mer eller mindre nedstengt siden begynnelsen av november, sier han, men legger til:

– Men jeg skjønner alle som er skuffet i dag, selvfølgelig gjør jeg det. Jeg forstår reaksjonene. Og særlig der hvor vi har smitteutbrudd om dagen.