Helse Sør-Øst har sett på prognosen til FHI og sett på hvor mange pasienter de kan forvente framover.

– Ser vi fire uker framover kan vi forvente ca. 620 innlagt i vår region, og 150 på intensiv, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

– Vi er nå spent på tallene fremover. Vi følger med på smittetall og innleggelser hele tiden, Vi kan opprettholde kvaliteten, men det blir veldig krevende, sier Lofthus.

I dag er det 195 innlagte koronapasienter hos Helse Sør-Øst, 52 av dem på intensivavdelingen og 34 av dem får respiratorbehandling.

Hun understreker at FHI-modellen ikke tar høyde for de strenge tiltakene som er innført, samt vaksinasjon framover i tid.

– Vi håper at tiltakene som er innført, skal gi effekt, og da vil vi ikke nå så høyt som dette, sier Lofthus.

Flere sykehus i gult beredskap

– Flere av foretakets sykehus er i gul beredskap. Det innebærer at de tar ned en del planlagt aktivitet, spesielt kirurgi. Da får vi frigjort personell og intensivkapasitet, sier Lofthus.

Disse er i gult beredskap:

OUS. De tar ned ca. 15 prosent av sin planlagte kirurgi, og omdisponerer personell.

Ahus. De har gått ned fra 20 til 12 operasjonsstuer.

Vestre Viken i Bærum. Der har de gått fra 8 til 5 operasjonsstuer. De jobber nå med å gjøre det samme i Drammen for å være forberedt.

Lovisenberg. De har tatt ned både planlagt dagkirurgi og døgnkirurgi

Diakonhjemmet er på gult nivå og har gått ned med to operasjonsteam. Sykehuset går ned med ytterligere to operasjonsteam mandag. De har økt både sengeposter og intensiv.

Sykehuset Østfold har omdisponert, men ikke gått ned noe særlig i aktivitet ennå

Vestfold. De har også gått ned 10–20 prosent på kirurgisk kapasitet.

– Lovisenberg har et ganske krevende utbrudd på medisinsk avdeling, men omdisponerer og finner løsninger. De får også avlasting fra OUS, særlig på intensivplasser, sier Lofthus.

Økt kapasitet

– Vi har gode planer for å øke kapasiteten, blant annet kan vi omdisponere mellom sykehusene våre. Situasjonen er alvorlig, og det viser at det er riktig med strenge tiltak nå, sier Lofthus.

I forrige uke var det analysert ca. 157.000 prøver i regionen. I hele landet ble det analysert rundt 220.000.

– Det betyr at vi tester over 5 prosent av befolkningen i vår region nå. Det er et høyt tall. Vi har kapasitet til mer, vi kan teste ca. 6,1 prosent av befolkningen, sier Lofthus.

Lite personell

Lofthus sier at det er personell det er for lite av.

– Vi er helt annet sted nå enn i mars når det gjelder utstyr og legemidler, det har vi mye av. Og vi har gode planer. Det er personell vi skorter på, sier hun.

Det var en del sykehus som hadde flere AstraZeneca-doser igjen da det ble satt på pause.

– OUS hadde igjen å vaksinere en del ansatte da, og derfor har de nå blant den laveste dekningsgraden.

De er lovet flere vaksiner av FHI, og de får forsyninger denne og de to neste ukene. Da får de Pfizer-vaksine.

– Når vi får satt det ligger vi på en dekning på i underkant av 40 prosent.

Den britiske mutasjonen dominerer

– Vi har en situasjon hvor ca. 50 prosent av de innlagte har den britiske varianten. Vi har gjennom studier fra England fått indikert at den har høyere smittsomhet, og kan gi et mer alvorlig forløp.

Når de ser på antall smittede vs. antall innlagte, sier de at vi må huske at i begynnelsen av pandemien ble mange behandlet på sykehjem.

– Hadde de ikke blitt behandlet på sykehjem ville de nok vært lagt inn. Derfor kan vi ikke sammenligne direkte.

Nå er det litt yngre pasienter som blir innlagt. Det stemmer også med at flere eldre er vaksinert.

– Det er en periode som en del av de pasientene som var innlagt kunne få annen pustehjelp enn respirator. Men nå er det tendens til at det er flere som må på respirator av dem som er dårlige.

Lavere smitte

Telemark, Sørlandet og Innlandet har lavere smitte. Det merkes også på sykehusene. Der er det mindre pågang og mer normal drift.

Det er færre pasienter innlagt i dag enn i går.

– Vi har 172 pasienter innlagt på intensivenheter i dag. TIl vanlig har vi ca. 157 intensivsenger i vår region, så vårt totalantall er økt noe.

Men, de forventer flere koronapasienter denne våren enn året før.