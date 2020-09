Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsebyråden i Oslo er bekymret over utviklingen:

– Jeg tror det er viktig at vi forstår alvoret. Koronaen er ikke borte. Vi kan kanskje si litt populistisk at den tok ferie i sommer. Da hadde vi veldig lave smittetall i Oslo. Vi var nede på tre nysmittede om dagen. Nå er vi oppe på 50 om dagen og det er et veldig mye høyere tall, sier helsebyråd Robert Steen.

Foreløpig har ikke Oslo kommune bestemt om den skal sette inn flere tiltak. Dette har kommunen diskutert mandag formiddag, og hva de har landet på blir kjent på en pressekonferanse kl. 15. Denne blir strømmet her på NRK.no.

Antall smittede per 100.000 innbyggere i Oslo varierer fra bydel til bydel. Foto: skjermdump / Oslo kommune

– Nå gjelder det at vi kommer tilbake igjen til litt av den adferden som vi hadde på våren, da vi var veldig, veldig flinke og vi tok ned det smittetrykket som utviklet seg i mars og april, oppfordrer helsebyråden.

Varsler tiltak

Det viktigste vi må gjøre er å holde én meters avstand, ifølge helsebyråden. Men hvis vi ikke klarer det, varsler han at Oslo kommune kan komme til å sette inn andre tiltak.

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. Foto: Fredrik Hagen

– Mye av smitten foregår i private sammenhenger og sosiale lag som bryllup, konfirmasjoner og fødselsdagsselskaper, sier Steen.

Han sier at hvis smitten fortsetter å øke, må de se på gruppestørrelsen på 20 i private sammenhenger.

– Her har blant annet Bergen gjort noe som ser ut til å virke, at vi kutter ned gruppestørrelsen fra 20 til 10, for eksempel, sier Steen.

Bekymret over busstreik

Nå som alle busser i hovedstadsområdet står på grunn av streik, er Steen bekymret over smittesituasjonen:

– Det er klart at hvis de 300.000 som skulle ha tatt buss, kaster seg på trikken i rushtida, så vil det øke smittefaren vesentlig.

Han har flere ønsker til oslofolk nå:

– Hvis du må bruke kollektivtransport, prøv å reise på andre tider enn det du pleier å gjøre. Og hvis du må bruke kollektivtransport, og det ikke er mulig å holde en meters avstand, bruk munnbind, sa helsebyråden til NRK mandag morgen.

Les også: Alle busser innstilt – ber folk holde seg hjemme