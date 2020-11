Hele Nannestad ungdomsskole i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag kveld fikk to elever ved Nannestad ungdomsskole påvist koronasmitte.

– Hele skolen er satt i karantene for å få kontroll på situasjonen, sier kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg.

Lørdag var det totalt åtte nye smittetilfeller i kommunen som har omtrent 15.000 innbyggere. Nå har kommunen et smittetrykk på 178 smittede pr. 100.000 innbygger de siste to ukene.

Kommunalt krisemøte

Søndag er det møte i kriseledelsen i Nannestad for å diskutere nye smitteverntiltak etter smitteøkningen i kommunen. Senere på dagen skal formannskapet vurdere tiltakene i et ekstraordinært møte.

– Det er en situasjon som har eskalert voldsomt i løpet av bare det siste døgnet. Lørdag fikk vi flere positive tilfeller i Nannestad enn vi har hatt i løpet av hele pandemien på en dag, sier kommuneoverlegen til NRK.

– Vi har knapt 15.000 innbyggere i kommunen. Da er det voldsomt å få åtte nye smittetilfeller på en dag.

Kommunen venter flere prøvesvar i løpet av dagen.

– Vi er nødt til å vurdere alle tiltak som finnes i Oslo- og Ullensaker kommune med innstramminger for å begrense smittespredningen.

– Er situasjonen kritisk i Nannestad nå?

– Den kan bli det. Foreløpig har vi oversikt, men situasjonen er også av et sånt kaliber at det kan bli vanskelig for smittesporingsteamet å holde oversikten, sier Berg.

– Voldsom eskalering

Før de nye smittetilfellene var flere klasser ved ungdomsskolen satt i karantene etter koronasmitte.

– Vi har en situasjon hvor det sannsynligvis er smitte på alle tre trinn ved skolen. De direkte berørte klassene har fått beskjed om å teste seg i starten av kommende uke. Øvrige elever og ansatte skal og teste seg utover uken, forklarer kommuneoverlegen.

Nå frykter kommuneoverlegen en uoversiktlig smittesituasjon ved ungdomsskolen.

– De smittede elevene har vært på skolen deler av uka uten å ha hatt symptomer. Derfor tok vi avgjørelsen om å sette hele ungdomsskolen i karantene. Innen vi får avklart situasjonen kan dette spre seg i det skjulte både blant elever og lærere. Vi så oss nødt til å gjøre det slik for å kunne få så god kontroll på situasjonen som mulig.