– Jonas hadde elska dette. Me synest det er eit fantastisk flott initiativ, og det varmar, seier Ivar Borgen, stefar til Jonas og talsmann for familien.

Kortesjen skal gå 31. august, same dag som Jonas vert bisett frå Hønefoss kyrkje.

Det er foreininga Buskerud Truckers som står bak initiativet, i samråd med familien.

Robin Hellingsrud er styremedlem i Buskerud Truckers. Foto: Privat

– Me er veldig sikre på at dette er noko han ville syntest var heilt rått. Han brann jo for akkurat det same sjølv, og for dei miljøa som kjem til å møte opp der. Og det er også grunnen til at me gjer dette, seier Robin Hellingsrud, ein av tre initiativtakarar frå Buskerud Truckers.

Over 100 påmelde

Gjennom eit arrangement på Facebook inviterer dei folk til å møte opp for å køyre i samla tropp gjennom Hønefoss.

– Største delen av dei som kjem køyrer lastebilar, sjølvsagt. Men det kjem også alt frå Hot Rods til traktorar, vanlege personbilar og veteranbilar, seier Hellingsrud.

Bilete frå eit av Buskerud Truckers sine treff. Foto: Buskerud Truckers

Arrangementet har vekt stort engasjement.

Over 100 personar har meldt seg på, og nærmare 1000 har merkt seg som «interessert».

– Éin ting er at det treffer oss at nokon tek det initiativet. Og mest sannsynleg så kjem jo ein del av dei som har sagt dei skal eller kanskje skal kome. Og, ja ... det rører, seier Borgen.

Jonas Aarseth Henriksen fortalte at han levde i frykt de siste to årene. En rekke mystiske hendelser skjedde med Henriksen før han ble funnet drept torsdag 17. august. Bobil påtent En bobil som står utenfor et bygg som Henriksens firma leier, blir påtent. Ifølge politiet er det noen som har kastet brannbomber mot bobilen. Henriksen eide ikke bobilen. Foto: PRIVAT

Betongbil brenner En betongbil som tilhører Henriksens firma brenner på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal. Henriksen har fortalt om denne brannen i podkasten «Avhørt». I denne podkasten sier Henriksen at han mistenker det var en spøk om forsikringssvindel som ble feiltolket, og at dette var «roten til alt ondt». Foto: PRIVAT

Ny lastebil brenner En ny lastebil som tilhørte Henriksens firma brenner. Etter denne brannen velger Henriksen å flytte til Tønsberg. Men angrepene stopper ikke. Foto: PRIVAT

Overfall Henriksen sier han har blitt overfalt av to menn på vei til lastebilen grytidlig. Han forteller at han blir banket så mye at han ender på sykehus.

Tagging Flere steder i Hønefoss er det tagget «TYSTER Jonas».

Jonas Henriksen funnet drept Jonas Aarseth Henriksen blir funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Det er en kamerat som finner ham. Vedkommende fikk ikke tak i ham, men mottok bare en stedsangivelse. Foto: Lokman Ghorbani / NRK Vis mer

Ei tung tid

Jonas Aarseth Henriksen (30) vart funnen død ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august.

To dagar seinare starta politiet drapsetterforsking.

Sidan då har familien vore i både sjokk og sorg.

– Det er tungt og vanskeleg. Det å miste ein son, onkel, kjæraste, ven og arbeidsgjevar i så ung alder er ganske krevjande, fortel Borgen.

– Korleis tek de vare på kvarandre?

– Me synest sjølv at me er flinke til å prate saman. Og så er det jo ofte sånn, i slike situasjonar, at nokon kvir seg litt for å ta kontakt fordi dei er redde for å forstyrre. Men me har sagt til alle me kjenner at dei kan ta kontakt og prate med oss. Det er ein måte for oss å kome gjennom dette på - og gjer at dagane faktisk blir litt lettare å kome gjennom, seier han.

«I Jonas sin ånd»

Jonas Aarseth Henriksen var sjølv yrkessjåfør og gjekk under namnet «Lastebiljonas» på TikTok. Foto: PRIVAT

Stesonen Jonas hadde over 50.000 følgjarar på TikTok, der han var kjend som «Lastebiljonas».

Saka har difor vekt stort engasjement i sosiale medium, blant yrkessjåførar og folk i ulike bilmiljø.

Ivar Borgen fortel at familien synest det er fint å få høyre og sjå at Jonas har sett spor etter seg.

– Det seier jo noko om at han nådde ut til ei stor yrkesgruppe. Og det er også i hans ånd. Han brann veldig for å jobbe med yrkessjåførar, og har gjort det heile livet.

