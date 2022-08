Mannen i tidlig 20-årene var student, hadde gode forutsetninger og sklei rett inn i mengden av det man kan kalle norsk sunn ungdom. På fritiden likte han å ta seg en «joint» med kompiser.

Vi kaller mannen «Henrik». Han ønsker å være anonym.

M meg: Vil du snakke anonymt i det du står i? H Henrik: Ja, men det må 100% anonymt M meg: Selvfølgelig Henrik: Ingenting kan knyttes til meg Henrik: men veldig gjerne, fordi folk vet ikke H Henrik: Jeg visste heller ikke. Skulle så jævlig ønske jeg aldri havnet i det her.

Det er 2019 og koronaen brer seg over Norge. Ifølge Henrik stiger prisene på marihuana. Henrik begynner å selge smått for å dekke eget behov. Så baller det på seg. Han får flere og flere kunder og begynner plutselig å tjene på salget. Henrik har aldri kjent på følelsen av å ha mye penger, og den nye livsstilen gir mersmak. Marihuanasalget blir en solid sideinntekt som han føler han trenger.

Men kontantflommen, den blir bare sløst bort.

– Det gikk et års tid uten problemer. Jeg levde i en drømmeverden. Man tror man aldri kommer til å bli tatt, og så blir man det og da raser alt sammen.

Narkotika for 300.000,-

En dag står politiet på døra med narkobikkje. Det er over for Henrik som har flere norgesglass med marihuana i leiligheten, samt en bunke tusenlapper i kontanter. Han blir pågrepet og kastet på glattcelle.

Men Henrik har et problem som er større enn at han må bak lås og slå.

Marihuanaen er ikke bare Henrik sin. Bak Henrik står det bakmenn som forventer penger fra salget, men nå blir det ikke noe salg. Marihuanaen er konfiskert av politiet. Henrik skylder bakmennene 300.000 kroner.

– Det hadde ikke helt gått opp for meg hva som hadde skjedd og hvor alvorlig situasjonen var. Jeg visste ikke da hvor dypt jeg skulle havne i det.

Henrik soner dommen, og tiden i fengsel er tøff. Han hører ikke snurten fra bakmennene i denne perioden.

– Ikke en pølsebod han jobber i

Johan Lothe står bak organisasjonen Wayback. Selv er han tidligere kriminell og fant det vanskelig å stable seg på beina etter fengsel. Wayback driver med rådgivning og bistand til løslatte som trenger en hjelpende hånd med å bli en lovlydig borger.

Johan Lothe fra organisasjonen Wayback sier at det ikke er en enkel løsning Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det er mye som er vanskelig når man kommer ut fra soning. Mange har et rusproblem som legger til grunn for kriminell virksomhet. Du skal ut av et gammelt nettverk, og mange går tilbake til det gamle. Spesielt hvis man skylder penger. Det eneste valget for mange er å fortsette å selge stoff.

Lothe får høre om situasjonen til Henrik, og historien er dessverre ikke unik. Mange har latt seg friste av raske penger.

– Man blir slave. Det er ingen enkel vei ut av det. Det verste som kan skje er om man blir involvert i salg av tyngre stoffer og begynner å bruke selv. Jeg har ingen eksempler på noen som har klart å gjøre opp etter seg etter å ha gått den veien.

Det er ikke lett å rådgi noen som har å gjøre med kriminelle, sier Lothe.

– Han må ta et valg. Det er ikke en pølsebod han jobber i. Det er ingen andre enn han selv som sitter på løsningen. Det er ingen instanser som kan hjelpe noen ut av svart gjeld. Vi anbefaler å flytte vekk fra miljø og by hvor man er involvert, og starte livet på nytt.

Historisk fall i narkotikalovbrudd

Narkotikastatistikken til Kripos fra 2021 viser en voldsom nedgang i narkotikabeslag. Det betyr ikke at det er færre som selger og bruker narkotika, sier politioverbetjent Jan Erik Bresil som uttaler seg på vegne av Norsk Narkotikapolitiforening. De er bekymret for manglende prioriteringer hos politiet.

Illustrasjon: SSB

– Det er lav prioritering for å ta de mindre narkotikasalgene, og det bekymrer oss. Man mister muligheten til å avdekke de unge.

Politioverbetjent Jan Erik Bresil sier Norsk Narkotikapolitiforening er bekymret over utviklingen Foto: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Norsk Narkotikapolitiforening er en ideell organisasjon som drives av medlemmer fra blant annet Politiet, Påtalemyndigheten, og Kriminalomsorgen. De engasjerer seg i forebyggende arbeid mot unge og bekjempelse av organisert kriminalitet.

– Skoler og samarbeidspartnere roper varsku på mange fronter som gjør at vi tror beslagene burde vært flere. Tallene representerer kun politiets prioriteringer. Tidligere lå Norge helt på bunnen blant barn og unge som bruker cannabis, men det har hatt en stigning over tid. Vi mener at dette kan skyldes økt normalisering blant unge, og det vil logisk sett også føre til mer salg blant unge.

Det er flere grunner til at det er vanskelig for politiet å avdekke narkotikasalg.

– Narkotikasalg har flyttet seg til sosiale medier og krypterte kanaler. Det er lettere å komme i gang med narkotikasalg nå enn tidligere. Vi ser at mange blir fristet av raske penger, og venner seg til å tjene penger på ulovlig måte. Hvis man ikke blir stanset tidlig nok, er det vanskelig å hjelpe noen ut av situasjonen.

Det er Riksadvokaten som avgjør hvilke prioriteringer politiet skal gjøre i straffesaker. De har ingen kommentar til kritikken fra Norsk Narkotikapolitiforening.

«Svart gjeld» med renter

Henrik er ute av fengsel, og bakmennene tar kontakt. De skal ha pengene sine. Det er ingen regler, ei heller kontrakter, i slike tilfeller. Henrik kan ikke annet enn å godta en vilkårlig renteøkning på mange tusen kroner.

– De sa at nå har det tatt for lang tid, nå er det renteøkning. Du har ikke så mye å si når du er i den situasjonen der. Du må bare gjøre det du blir fortalt eller gjøre opp for deg på en annen måte.

«Snitches get stitches»

I avhør får Henrik spørsmål om hvem han selger for. Henrik sier ingenting. Fengselsstraffen tar han ene og alene.

– Politiet vet at det er veldig få som snitcher. Det bærer med seg mye risiko å snakke. Jeg hadde aldri turt å tyste. Da hadde jeg frykta for livet.

Johan Lothe i Wayback er kjent med risikoen kriminelle står ovenfor om man forteller politiet hvem man jobber for, og bekrefter at det kan være svært farlig mennesker bak kortene.

– Det å leve med trusler og angst er vanskelig. Det medfører ofte at man ruser seg mer. Det er frykt for vold og skytevåpen i disse miljøene. Det å vise redsel og frykt gjør at man blir et offer.

Vil ikke tilbake i fengsel

Henrik ønsker å få livet på beina igjen. Han har selv tatt avgjørelsen om å flytte ut av byen for å starte på nytt, og kutte kontakten med store deler av sin tidligere omgangskrets.

Henrik vil ut av det kriminelle miljøet. Foto: Veslemøy Prøis / nrk

– Jeg er livredd for å bli tvunget tilbake til den kriminelle livsstilen. Jeg vet at jeg ikke hadde takla fengsel igjen. Jeg setter pris på friheten min.

I dag er Henrik gjeldfri fra bakmennene, men det har ikke vært gratis. I flere måneder har Henrik tatt ut hele lønna si i kontanter for å nedbetale gjelden, og stadig fått risikofylte oppdrag. Et høyt forbrukslån satte en stopper for det hele.

– Aldri sett deg i gjeld hos folk som ikke låner deg penger lovlig. Det verste forbrukslånet i verden er bedre enn å skylde feil folk penger.

– Hvor vanskelig er det å bryte ut fra et ruspåvirket miljø?

– Det er jo det da. Man må bryte helt med vennegjengen, og det er vanskelig for mange. Jeg må finne meg helt nye venner, men det er enten det eller å bli kriminell igjen, og det har jeg ikke lyst til. Det flaueste var å fortelle mutter'n at jeg hadde blitt tatt. Jeg vil ikke skuffe henne igjen.