Ulykken skal ha skjedd da en bil med to personer traff et tre ved Løken i Aurskog-Høland. Det var to personer i bilen, trolig sjåføren og kartleser.

Da NRK snakket med politiet rundt ti på halv ett var de ikke framme på stedet, men meldingen de hadde fått kom fra ambulansepersonell.

Den gikk på at én person var hardt skadd og en lettere skadd etter sammenstøtet.

– Normal hendelse

– Vårt personell har sett på saken. Det er ikke dramatisk, og løpet går videre, sier assisterende løpsleder Harald Bogstad.

Han sier det alltid er risiko for ulykker ved høyhastighetsløp for biler, og at ulykken er en «normal hendelse».

NM-runde

Dagens løp der er en NM-runde, med 110 påmeldte deltagere. Det deltar kjørere fra Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet.

Et av de største navnene som detar i årets NM er Henning Solberg - men han var ikke ventet til start lørdag, ifølge nettstedet Norsk Bilsport.

Løpet er kun den andre NM-runden som har latt seg gjennomføre i år, på grunn av koronarestriksjonene, så det var store forventninger til løpet i rallymiljøet.

Det er i tillegg 30 år i år siden Aurskog-Høland arrangerte Aurskog-Høland Rally for første gang.