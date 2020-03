– Jeg har alltid hatt lyst til å bli frisør. Først da jeg ble mor skjønte jeg at lønna ikke alltid strekker til, det er ikke noe man får høre som 15-åring, sier Sonja Sørheim Grossalber.

Hun jobber som frisør på et kjøpesenter i Bergen, og med lønna fra 80 prosent stilling skal hun forsørge seg selv og datteren.

Det er ikke lett.

Ofte begynner hun å telle pengene både to og tre uker før neste lønning for å finne ut hvordan hun skal få pengene til å strekke til. Ferieturer drar de sjelden på, og hun tenker mye på økonomien.

– Jeg bor i en bydel der det er mange med god inntekt. Men jeg blir stresset hvis jeg må kaste matpakka til datteren min. Ikke bare på grunn av prinsippet, men også på grunn av kronene. Sånt stresser meg veldig mye, sier Grossalber.

Mange foreldre i jobb

Denne uka kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at 111.000 barn under 18 år bor i hjem med lav inntekt. Antallet har steget mye de siste årene.

En av grunnene til at det øker, er at foreldre til innvandrerbarn ofte sliter med å få seg jobb. Særlig de syriske flyktningene som har kommet de siste årene gjør utslag i statistikken.

Men heller ikke fast jobb er en garanti mot fattigdom.

Blant dem som bor i lavinntektsfamilier, bor også 40 prosent i familier der minst en av foreldrene jobber relativt mye (se faktaboks). Særlig aleneforsørgere sliter med å tjene nok.

– Enslige forsørgere er en utsatt gruppe fordi man har én inntekt i stedet for to, sier seniorrådgiver Stian Carstens Bendiksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Han jobber mye med analyse av barnefattigdom, og forteller at denne gruppa inneholder både de som er så fattige at de ikke får nok mat, men også folk som klarer seg bedre selv om de tjener betydelig mindre enn for eksempel naboene.

– Fattigdom i Norge handler om relativ fattigdom og at man har mindre enn folk flest. For barna handler det blant annet om muligheten til å delta i aktiviteter sammen med jevnaldrende, sier Bendiksen.

FAKTA: Barnefattigdom Ekspandér faktaboks SSB bruker uttrykket «barn med vedvarende lave husholdningsinntekter». Vedvarende lavinntekt defineres som at husholdningen tjener under 60 prosent av mediangjennomsnittet over tre år.

58 prosent av barn som bor i lavinntektsfamilier, bor i hjem der ingen av de voksne hadde yrkestilknytning siste år. For å ha yrkestilknytning, må inntekten fra jobben være minst 2,28 G etter skatt (ca. 225.000 kroner).

11 prosent av alle enslige forsørgere som er i jobb havner i lavinntektsgruppa. Kilder: SSB og Bufdir

– Gjelder ikke bare dem på Nav

Frisører er blant yrkesgruppene som i snitt tjener betydelig mindre enn gjennomsnittet. Dermed havner Sonja godt innenfor det Statistisk sentralbyrå (SSB) definerer som en lavinntektsfamilie.

Den siste tiden har hun tatt grep både for å få ned boutgiftene, og også begynt å studere for å kunne omskolere seg. Hun mener lønna i hennes nåværende yrke ikke er god nok til at hun kan bli der for alltid, selv om hun trives godt.

– Det er ikke bare dem som går på Nav dette gjelder. Det er mange i dag som er alene, så det er ingen selvfølge å ha to foreldre i samme hus, sier hun.