Har ventet 20 år på norsk pass

– Jeg er 42 år gammel. Halvparten av livet mitt har jeg ventet på et svar. På et brev, sier Mohammed Hassan.

– Når jeg forteller en kompis at jeg ikke har statsborgerskap, ser han på meg som om jeg er en kriminell. Han vet ikke at det er UDI som skaper dette problemet for meg, forteller Naif Ibrahim.

SAMLES: På kurdisk klubb i Drammen møtes de hver dag for å støtte hverandre. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ibrahim sitter med foldede hender. Rundt ham sitter det flere kurdere i samme situasjon.

De begynner å bli lei av å vente.

Politisk hodepine i 20 år

På 90-tallet flyktet mange kurdere fra Nord-Irak til Norge. Det førte til at den norske regjeringen strammet inn asylmulighetene.

Asylsøkerne fikk midlertidig opphold i Norge i ett år uten rett til familiegjenforening og fornyelse, kalt MUF-tillatelsen.

Mohammed Hassan for 20 år siden

Planen var at kurderne skulle sendes tilbake til Nord-Irak etter ett år, men på grunn av uroligheter var ikke det mulig. I ettertid har de fått ulike former for oppholdstillatelse.

Hvem og hva er MUF? Ekspandér faktaboks Nord-irakerne som kom til Norge og søkte asyl i 1998,1999 og 2000 fikk midlertidig og begrenset tillatelse (MUF-tillatelser).

MUF står for m idlertidig oppholdstillatelse u ten rett til f amiliegjenforening. Denne skulle være gyldig i ett år.

Fra 1998 til 2000 søkte en stor gruppe kurdere fra Irak asyl i Norge. De fleste søknadene ble avslått.

Likevel fikk omtrent 2100 irakere våren 2000 en MUF-tillatelse.

Disse søkerne har fått tilnavnet MUF-ere etter tillatelsen som ble gitt dem.

I 2006 fikk 197 av MUFerne opphold på humanitært grunnlag, men tillatelsene fikk sterk kritikk fra politsk hold som mente UDI hadde gitt tillatelser i strid med styringssignalene fra regjeringen.

Regjeringen snudde og bestemte seg for å lage en ny forskrift som gir MUF-ere adgang til å få sin sak vurdert på nytt med sikte på varig opphold. Kilde: UDI/NOAS

De har levd halve livet i Norge. Det er her de har etablert seg, og det å reise tilbake vil bety å måtte starte helt på nytt for andre gang.

På midten av 2000-tallet fikk flere en avklaring og det så ut til at MUF-saken var et avsluttet kapittel.

Men i dag, 20 år senere, venter mange fortsatt på svar.

ENGASJERTE: MUF-erne skapte mye samfunnsengasjement, og ble en politisk hodepine. Her fra en demonstrasjon i Tromsø. Foto: Turi Enoksen / NRK

Veien til norsk pass

Det har vært vanskelig for mange å få et norsk statsborgerskap fordi det har vært vrient for norske myndigheter å bekrefte identiteten deres.

I 2016 ble det lansert et ID-avklaringsprogram. Ved hjelp av det kurdiske folkeregisteret skal Politets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI) få identiteten deres bekreftet.

Det innebærer at hver enkelt sak må sjekkes, og det tar tid.

I fjor sommer søkte Mohammed Hassan om statsborgerskap. Til NRK skriver UDI i en e-post at Hassans sak har førsteprioritet.

Men ingen av de 700 som er med i programmet har så langt fått svar, opplyser UDI.

Vanlig saksbehandlingstid er 13 måneder, men i dette programmet er det tatt visse forbehold.

UDI sier at de ikke ennå vet nøyaktig hvor lang tid det vil ta å avklare identiteten til alle som melder seg på programmet.

FEILINFORMASJON: Mange oppga for eksempel feil fødselsdato og navn, sier statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet. Foto: Vegar Erstad / NRK

Statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet sier MUF-erne ikke vil få et svar før i løpet av 2021.

Mange av dem som deltar i programmet ga uriktige opplysninger i utgangspunktet, som hovedsakelig gjelder navn og/eller fødselsdato.

– Det gjør at det tar tid å få helt korrekt identitet, sier Johansen.

Noen har også gitt nye opplysninger etter at de søkte på programmet, og da tar ting enda lengre tid, ifølge Johansen.

Burde få svar raskere

– Jeg sliter med å forstå at UDI trenger over ett års saksbehandlingstid, sier Jon Ole Martinsen.

POLITISK KASTEBALL: Jurist Martinsen mener kurderne har vært politiske kasteballer. Foto: ANDREA KLUGE / NRK

Han er jurist og seniorrådgiver i NOAS, og har fulgt MUF-erne i 21 år.

– Det burde ikke ta så lang tid nå som det kommer færre asylsøkere, og arbeidsmengden der ikke er så stor. Og særlig når denne saken skulle prioriteres, sier han.

– Vil være som dere

Det liten tvil hva et endelig svar betyr for Mohammed og de andre.

– Det er som om Norsk Tipping skulle ha ringt meg og sagt: «Hallo, du har vunnet 100 millioner».

– Jeg vil være som dere. Norsk. Jeg håper jeg får et positivt svar, avslutter Mohammed Hassan.