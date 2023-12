I et anonymt varsel fra oktober i år, som Politiforum nå omtaler, peker den eller de som står bak brevet på det som skal være flere kritikkverdige forhold ved operasjonssentralen i Øst politidistrikt:

Publikums sikkerhet skal ha blitt satt i fare.

Det skal over lengre tid ha pågått systematiske HMS-brudd som gjør at ansatte blir syke.

Tidligere varslingssaker skal ha blitt ignorert og bevisst trenert.

Arbeidsgiver beskyldes for manglende evne og vilje til å gjøre noe med arbeidsmiljøproblemene.

Punktene over er basert på en større sak som Politiforum publiserte fredag.

Gjennomgår varselet

NRK har foreløpig ikke fått innsyn i varselet som omtales, men får bekreftet fra Kristin Aga at politiet har mottatt varselet.

Aga er sjef for Felles enhet for operativ tjeneste (FOT). Hun sier de tar varselet på største alvor.

De har nå satt i gang en undersøkelse med eksterne for å gjennomgå påstandene som er fremsatt.

– Jeg er derfor forhindret fra å kommentere dette ytterligere, opplyser Aga.

Sjef for Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) Kristin Aga. Foto: Kai Rune Kvitstein

– Ethvert varsel som blir meldt skal bli behandlet seriøst og på en god måte, sier Per Otto Kolsvik.

Han er nestleder i Politiets Fellesforbund i Øst politidistrikt.

Kolsvik har ikke selv lest varselet som Politiforum omtaler, men sier til NRK at han forventer at saken blir godt belyst.

Vet du noe om denne saken? Da vil jeg gjerne høre fra deg. Du kan kontakte meg kryptert via Signal eller WhatsApp. Du kan også nå meg via e-post. Alle tips blir behandlet konfidensielt.

Sier det går utover publikum

Operasjonssentralen i Øst politidistrikt har base i Ski. Siden opprettelsen i 2018 har den hatt ansvar for Follo, Romerike og Østfold.

Politidistriktet har ansvar for et område med over 700.000 innbyggere.

I varselet skal det også bli hevdet at de interne problemene setter publikums sikkerhet i fare:

De som ringer 112 får ikke svar innen tiden.

Enkelte som ringer 02800 får ikke svar i det hele tatt.

– Som igjen betyr at forsøker man å nå politiet i Øst politidistrikt, når man ingen, står det i varselet, ifølge Politiforum.

Tør ikke stå frem

Generelt sett er operasjonssentralen en arbeidsplass med høyt arbeidspress, ifølge sjef for FOT Kristin Aga.

Hun er samtidig tydelig på at de ansatte ikke skal oppleve et uforsvarlig arbeidsmiljø.

– Jeg er opptatt av at alle medarbeidere ved operasjonssentralen har et forsvarlig arbeidsmiljø hvor det trygt å si ifra, sier Aga.

Den eller de som står bak varselet skal ikke ha turt å si ifra åpent med navn.

– Vi er helt sikre på at nåværende ledelse vil straffe oss hardt og komme med uriktige beskyldninger med påfølgende konsekvenser dersom vår identitet blir gjort kjent, siterer Politiforum fra varselet.

Politimester Cecilie Lilaas-Skari sier til fagbladet at hun ikke kan kommentere arbeidsforholdene ved operasjons­sentralen, fordi det er en varslingssak som under behandling.

Iverksetter nasjonal kartlegging

Forskere ved Politihøgskolen har undersøkt arbeidsmiljøet ved operasjonssentralen i Øst politidistrikt.

Tidligere i år ble rapporten fra undersøkelsene lagt frem.

79 nåværende og tidligere ansatte deltok i undersøkelsene, som blant annet viser at:

Nær syv av ti hadde vurdert å finne seg en annen jobb.

Over halvparten slet med søvnproblemer.

Deltakerne rapporterte om høy arbeidsbelastning.

Rapporten etter undersøkelsene ved operasjonssentralen i Øst politidistrikt ble publisert tidligere i år. Faksimile: Politihøgskolen

Seksjonssjef i Politidirektoratet (POD) Rune Pedersen sier til NRK via PODs kommunikasjonsavdeling at de ser alvorlig på funnene.

– Vi har hatt dialog med lokal ledelse, og bistår dersom de ønsker det. Distriktene er selv ansvarlige for å følge opp sine lokale utfordringer.

POD har nå satt i gang en nasjonal undersøkelse ved alle operasjonssentralene.

– Dette gjøres for å kartlegge helhet og omfang, for i sin tur å kunne lage gode retningslinjer og forslag til både ergonomiske, strukturelle og arbeidsmiljømessige tiltak, sier Pedersen.