Har testet nesten 50.000 på grensa den siste måneden – kun 15 var positive

NRK har hentet inn tall fra de åtte grenseovergangene til Sverige og Finland som har døgnåpne teststasjoner.

En opptelling viser at de har utført nesten 50.000 koronatester den siste måneden.

Bare 15 av testene var positive.

Tidligere ordfører Thor Edquist jobber til daglig med grensespørsmål på Svinesund. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Det er et helt utrolig lavt tall. Det må være lov til å sette spørsmålstegn ved om det er noe vits i å teste folk på grensa på den måten nå. Det er ikke forholdsmessig i det hele tatt, sier Thor Edquist.

Han er tidligere ordfører i Halden i Østfold og jobber nå i firmaet KGH Customs Services, som har ansatte på både norsk og svenske side av grensa.

Koronatester siste 30 dager Sted Antall koronatester Antall smittede Svinesund (Halden) 22614 6 Ørje 9737 6 Magnormoen (Eidsskog) 9484 1 Teveldalen (Meråker) 2920 0 Helligskogen (Storfjord) 2665 1 Bjørnfjell (Narvik) 1096 1 Umbukta (Rana) 802 (tall for hele juni og begynnelsen av juli) 0 Junkerdalen (Saltdal) 530 0 Sum 49848 15 NB: I tillegg til de åtte døgnåpne stasjonene, er det ni mindre teststasjoner på grenseoverganger på land.

– Fullstendig feil tankegang

Mandag ble det åpnet for at nordmenn kan reise til utlandet uten å gå i karantene når de kommer hjem. Det endte med køkaos på Svinesund, som er den største grenseovergangen.

Flere av teststasjonene NRK har vært i kontakt med melder om betydelig høyere testtall de siste dagene, siden det er testplikt for alle som ikke har gyldig koronasertifikat.

På Svinesund har det i løpet av en måned blitt tatt over 22.000 tester, men det er påvist bare seks smittebærere.

Jostein Stø er virksomhetsleder ved teststasjonen på Svinesund. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Virksomhetsleder Jostein Stø ved testsenteret sier til NRK at han likevel er uenig med Edquist.

– Jeg synes det er en fullstendig feil tankegang. Hver smitta person som stoppes på grensa, vil kunne hindre til at flere hundre slipper å bli smittet og gå i karantene i Norge. Tar vi det ikke på grensa, vil det i så fall være villsmitte som blir vanskeligere å spore, sier han.

Mona Stolpe er leder på teststasjonen på Magnormoen i Innlandet. Hun synes også det er viktig å teste selv om de får få positive svar.

– Fanger vi opp én, så kan vi hindre utbrudd på en arbeidsplass, sier Stolpe til NRK.

I løpet av en drøy måned har det blitt gjennomført over 22.000 tester på Svinesund. Kun seks personer har testet positivt. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Flere vaksinerte kan betyr mindre testing

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at testingen er et viktig tiltak for å opprettholde kontroll over importsmitten i Norge.

– Hvert positive tilfelle man avdekker på grensen, kan potensielt hindre et lokalt smitteutbrudd i Norge. Hver uke påvises omkring 40-60 med positiv test på grensen eller i løpet av karanteneperioden. Det forebygger mange utbrudd, sier han til NRK.

Tallene helsedirektøren henviser til omfatter også personer som er testet etter innreise med fly eller båt.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det fremdeles er viktig å teste folk på grensene, selv om det er få positive prøver. Foto: Torstein Bøe

Guldvog sier at de vurderer fortløpende om testplikten skal opprettholdes.

– Dess flere som er fullvaksinert i Norge, dess mindre vil behovet for å teste innreisende fra grønne land bli, sier han.

Han forsvarer likevel at alle som ikke har gyldig koronasertifikat skal testes, og bruker Svinesund som eksempel.

– De seks positive som har blitt funnet siden 7. juni, er seks potensielle lokale utbrudd som kan ha blitt hindret ved at den positive ble satt i isolasjon med en gang, sier han.

Frykter Sverige får skylda

Tidligere Halden-ordfører Thor Edquist ser ikke noe poeng i å teste nordmenn som har vært på dagstur i Sverige for å handle eller dra på stranda.

– Hvis de får påvist smitte, må de ha hatt det med seg fra Norge. Da er det lett å gi Sverige skylda, og det synes jeg er litt dårlig naboskap, sier Edquist og peker på at smittetallene i det svenske nabofylket Västra Götaland er lavere enn i Viken.

Västra Götaland hadde 30 smittede mot Vikens 39 per 100.000 innbyggere i uke 25 og 26.