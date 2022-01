2. desember hasteomplasserte Oslo kommune flere barn bosatt på Bunes Recovery senter i Aurskog-Høland. De mente det ikke var forsvarlig å ha barna der. Flere kommuner har siden gjort det samme.

Samme dag var Statsforvalteren på tilsyn. Det endte med at de krever at barnevernsdriften må legges ned.

Det var Romerikes Blad og Indre Akershus Blad som først skrev om saken.

Den private barnevernsinstitusjonen har hatt barn i alderen 12–18 år boende der. I tillegg har de dagtilbud og aktiviteter for folk utenfor senteret.

Blir anmeldt

Totalt ble seks barn hentet ut av senteret i løpet av få dager. Bakgrunnen var alvorlige varsler om senteret fra tidligere ansatte.

De fortalte blant annet at en ansatt hadde kledd seg ut med maske og jaga barna med motorsag i skogen, for moro skyld.

Nå er senteret politianmeldt av en av kommunene som hadde barn der, Nordre Follo. De bekrefter anmeldelsen overfor NRK.

Statsforvalteren syns også saken er så alvorlig at de vurderer anmeldelse.

– Vi holder på å foreta en vurdering nå som vi skal ta stilling til i løpet av denne uken, sier avdelingsdirektør hos statsforvalteren, Bente Rygg til NRK.

I rapporten nevner Statsforvalteren FNs forbud mot tortur, for å belyse alvoret.

Daglig leder ved senteret kjenner seg ikke igjen i karakteristikkene fra Statsforvalteren eller tilsynsrapporten. Du kan lese hans svar nede i saken.

Bente Rygg hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus mener saken rundt Bunes er svært alvorlig. Nå krever de nedleggelse av driften. Foto: Henriette Mordt / NRK

Vekket med gassbrenner

Tilsynet 2. desember var det tredje på under et år ved senteret. Ved de to første hadde Statsforvalteren konkludert med dårlige rutiner, blant annet når det gjaldt loggføring av tvangsbruk og opplæring av ansatte. Men de mente det kunne forbedres.

Et halvt år senere konkluderer de med at barnevernsdriften må legges ned.

Kort tid før det siste tilsynet hadde forvalteren blitt kontakta av flere tidligere ansatte.

De fortalte om et tilfelle der et barn var blitt stripsa fast i taket på verkstedet ved senteret av en ansatt. Dette ble bekrefta av en nåværende ansatt Statsforvalteren snakka med under tilsynet i desember, som sier at barnet gråt.

I varselet fra de tidligere ansatte beskriver de også brutale vekkemetoder:

gassbrenner som ble holdt i nærheten av tærne

kaste kaldt vann eller snø på barnet

gå inn på barnets rom med motorsag

velte senga

Betalt for å ta på strømgjerde

Ifølge varselet skal de ansatte ha blitt avfeid med at det var spøk eller humor da de reagerte på det.

Ved selve tilsynet beskrev barn til Statsforvalteren at de hadde blitt stengt ute uten yttertøy om vinteren, høylytt skriking og kjeft, og en hadde blitt kasta i veggen.

«Barn har blitt utelåst tynnkledt og mot sin vilje. Barn har blitt utsatt for skremmende handlinger som ble beskrevet som «humor» eller «kødd». Vi fikk eksempler på at barn har blitt presset til å utføre handlinger, mot betaling», skriver Statsforvalteren i rapporten.

For eksempel å spise en hel banan med skallet på, eller ta på et strømgjerde. De som ikke ville, ble latterliggjort av ansatte.

Nylig fikk barna beskjed om at det befant seg «en gal mann som løp fritt i skogen», så de måtte passe seg. En ansatt i stiftelsen hadde ikledd seg en maske og løp etter barna med en motorsag. Barna søkte tilflukt i institusjonen, tydelig preget, redde og gråtende. Dette ble bagatellisert som «humor». Statsforvalterens tilsynsrapport

Kjenner seg ikke igjen

– De alvorligste momentene i denne rapporten er hendelser vi ikke kjenner oss igjen i, sier daglig leder Knut Rinden ved Bunes Recovery senter.

Senteret har de siste årene jobba med å forbedre seg på det som har vært avvik ved tidligere tilsyn, sier han.

– Jeg startet i stiftelsen i juni 2020, og har jobbet med å ta tak i en del konkrete forbedringsområder. Vi har hatt hendelser som er avvikshåndtert og lukket siden jeg startet å jobbe her.

De må svare på rapporten innen 17. januar.

– Vi har nå full fokus på å gi et tilsvar til Statsforvalter innen fristen, sier Rinden.

Han beskriver saken som krevende både for ham, ansatte ved senteret og ungdommene.

– Uforsvarlig drift

Men ikke alle barna Statsforvalteren snakker med er enige i beskrivelsene.

I rapporten sier noen av barna at de vil tilbake til senteret. Og flere ansatte får skryt. Men Statsforvalteren legger ikke vekt på dette i sin rapport:

«Slik vi ser det er det altså tilfeldig om et barn opplever trygghet og trivsel på Bunes, og ikke et resultat av en godt drevet institusjon. Vi viser i denne forbindelse også til mangelen på systematikk og en internkontroll som ikke fanger opp feil og uheldig og ulovlig praksis.»

Totalt sett mener de at driften av Bunes har vært uforsvarlig. De trekker fram flere eksempler:

Beskrivelser av grove hendelser fra både nåværende og tidligere ansatte, og barn. Blant annet voldsepisoder og bruk av straff.

For mye tvangsbruk, og manglende protokollføring av når det er brukt tvang.

De ansatte har ikke god nok opplæring rundt barnas rettigheter og tvangsbruk.

Mye konflikter og høylytt krangling blant ansatte har bidratt til et utrygt miljø fra barna.

Både tidligere ansatte og noen av barna beskriver en fryktkultur der få personer dominerer. I tilsynet beskrives en av de ansatte som veldig nærgående. Vedkommende skal blant annet ha prøvd å blande seg opp i hvem de snakket med.

En av de vi snakket med fortalte at vedkommende ble bedt om å fortelle usannheter og å lage rutiner som tidligere skulle vært på plass, i forbindelse med et meldt tilsyn. Statsforvalterens tilsynsrapport

Jobber med forbedringer

Rinden sier de har tatt tak i avvikene som har kommet i tidligere tilsyn. Etter tilsynet i sommer sendte de en handlingsplan, med tidsramme fram til 2023.

– I oktober 2021 godkjente statsforvalteren denne planen, og lukket tilsynet.

Nå vil forvalteren i stedet legge ned barnevernsdriften. Det vil stiftelsen bestride i tilsvaret sitt.

– Det er en rekke momenter som vi ikke kjenner oss igjen i, avslutter Rinden.