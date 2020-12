Har kjøpt sminke for flere tusen kroner – ingen av dem passer

– Jeg gråt i speilet og følte meg stygg. I hodet mitt måtte jeg bli lysere. Jeg har til og med brukt blekningsmiddel i håp om å få en lysere hud, sier Michelle Eriksen.

Hun er adoptert og oppvokst i Fredrikstad. Hun er lei av et norske butikker ikke har et ordentlig utvalg av sminke til mørk hud.

– Jeg nok i overkant opptatt av sminke og utseende, men når jeg var den ene på sidelinjen hele oppveksten, blir jakten på tilhørighet endeløs.

Mener norske butikker burde selge sminke til alle hudfarger for et mer samspilt samfunn. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Drar til utlandet

I mangel av varer i butikkene blir man henvist til nettbutikker.

De siste tre årene har Michelle kjøpt produkter på nett for nesten 8000 kroner etter anbefaling fra butikkmedarbeidere. Men ingen av fargene har passet.

– Det er dyrt å ha mørk hud. Netthandel betyr porto og toll. For øyeblikket blander jeg fire farger, og da firedobles prisen.

Sminkør Khadija Bouras El Morabet er skuffet over det norske markedet.

Khadija Bouras El Morabet er lei av at norske butikker ikke har produkter alle kan bruke. Foto: privat

– For min del har det blitt mulig å kjøpe sminke i Norge, men ikke for kundene mine.

Hun reiser til utlandet for å finne riktig sminke til mørk hud.

– Jeg kunne ønske jeg kunne støtte norske merker, men jeg må til Polen, London eller Sverige, sier hun.

Sminkøren forteller at problemet ikke bare gjelder mørk hud, men også veldig lys.

Butikkmedarbeidere er enig

NRK har snakket med flere butikkmedarbeidere hos Kicks, Cubus og Hennes & Mauritz (H&M).

Butikkansatte er enige i at utvalget er for dårlig. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

De er enige i at utvalget har forbedringspotensial i butikkene og sier det er ubehagelig å forklare kundene at huden er for mørk for produktene.

Mille Heldahl-Fiel jobber i Cubus og ønsker en forbedring.

– Hos oss er det merkene som selv bestemmer hva de skal ha i hyllene. Utvalget er for dårlig, og det burde ikke være sånn, sier hun.

Er ikke økonomisk bærekraftig

Cubus svarer til NRK at de har forståelse for at det oppleves frustrerende å ikke finne sin farge, men at de selger for lite av disse produktene til å opprettholde utvalget.

– Vi håper at vi kan finne en løsning for dette som er økonomisk bærekraftig og gir et tilbud til alle i vår kundegruppe, skriver pressekontakt Julie Bragli Eckhardt i Cubus.

H&M svarer at deres butikker skal være for alle, men at enkelte farger kan være utsolgt i butikkene.

Hos Kicks er svaret at de har et bredt utvalg, men at det varierer fra butikk til butikk.

– Det styres i stor grad av størrelsen på butikkene og deres evne til å fylle på, opplyser pressekontakt Maria Kempe.

– Det er ikke noe å legge skjul på at mange er opptatt av utseende, og det er viktig å kunne føle seg fin, med sminke også. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Michelle Eriksen forteller at hun er litt redd for å snakke om temaet, fordi mange tror at hun drar rasismekortet.

– Dette er et ønske om at alle skal ha like muligheter, og det er viktig for et mer samspilt samfunn. Samme problem gjelder også veldig lys hud. Det er altså de fargene butikkene ikke tjener mest penger på som blir utelatt fra butikkhyllene.