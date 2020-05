Har frigitt navnene på de døde etter vannscooterulykke

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte navnene.

De to ble meldt savnet da de ikke kom tilbake til en hytte på Hvaler etter at de dro for å fylle bensin på vannscooteren fredag kveld. Det ble satt i gang en større leteaksjon og i løpet av natten ble politibåten og flere redningsskøyter satt inn i søket.

Mye vind, nedbør og høye bølger gjorde at det var vanskelige leteforhold mellom Hvaler-øyene og Kråkerøy i Fredrikstad.

Den havarerte vannscooteren ble funnet med kjølen opp ved Øyenkilen tidlig lørdag morgen. Det var forbipasserende som meldte fra til politiet om en observasjon i vannet.

De to mennene ble funnet omkommet like i nærheten.

Skal ikke ha grunnstøtt

Politiet opplyste tidligere denne uken at det ikke er noe som tyder på at mennene har kjørt på noe eller grunnstøtt. De første undersøkelsene av vannscooteren viser ingen skader.

– Obduksjonsrapporten forteller oss at det er drukning som er dødsårsaken, opplyser Even Klund, fungerende kriminalsjef ved Fredrikstad politistasjon til Sarpsborg Arbeiderblad.

Begge ble funnet med redningsvester på seg.

Hjemmehørende i Sarpsborg

De to mennene ble bekreftet omkommet like før klokken 10 lørdag formiddag. Foto: Nyhetstips

De to omkomne var begge hjemmehørende i Sarpsborg.

– Det er veldig dramatisk og veldig trist. Det har jo fått et veldig trist utfall. Så mine tanker går først og fremst til de som er forulykket og de nærmeste pårørende, sier ordfører Sindre Martinsen Evje i Sarpsborg til NRK.

Værutsatt område

Kjentmann i området hvor leteaksjonen pågikk natt til lørdag, Tord Coucheron, forteller til NRK at området mennene forsvant fra, er svært værutsatt. Han var selv ute med båt sent fredag kveld.

– Da var det bortimot tre meter bølgehøyde. I dette området møter Glomma havet, derfor får sjøen en ekstra stor bølgehøyde her. Dette er et kjent område for å være værhardt, sier han.