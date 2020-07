Har fått nesten hundre tips etter Hagen-dusør

Familien Hagen har utlovet en dusør på ti millioner kroner for opplysninger som fører til at Anne-Elisabeth Hagen blir funnet.

Tipsene som er kommet inn til Hagens forsvarer, Svein Holden, og er videresendt til politiet.

Tom Hagen er siktet for drap på sin kone, men har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Svein Holden er Tom Hagens forsvarer. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Politiet har mottatt i underkant av 100 tips fra advokat Holden etter 15. juni. Tipsene følges opp på vanlig måte i den grad de anses relevant for etterforskningen av saken, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til NRK.

Svein Holden bekrefter at han har oversendt flere tips til politiet, men ønsker ikke å kommentere innholdet i tipsene.

Politiet har tidligere bekrefter overfor NRK at en mulig dusør har vært et tema mellom dem og familien Hagen tidligere i etterforskningen.

Det var den 15. juni i år at Hagen-familien, via forsvareren, annonserte at de ville betale ut 10 millioner kroner av sine egne penger.

Da dusøren ble kjent, uttalte politiet at de var positive til dusør som virkemiddel, men skeptiske til at en annen part skulle stå for selekteringen av tips.

– Vi er positive til alle initiativ som kan fremskaffe informasjon i saken. På prinsipielt grunnlag kan imidlertid ikke politiet støtte en fremgangsmåte der andre enn politiet skal bestemme hvilke tips som skal følges opp, uttalte påtaleleder Haris Hrenovica til NRK tidligere i år.

Savnet siden oktober 2018

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien den 31. oktober 2018. Politiet mener at det siste livsbeviset fra henne var en telefonsamtale på morgenen klokken 09.14. Siden dette har ingen sett eller hørt noe fra henne.

Politiets første teori var at Anne-Elisabeth Hagen var bortført. Hovedteorien ble senere endret til drap. Politiet mener at saken bærer preg av en tydelig planlagt villeding.

28. april ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han ble senere løslatt, men siktelsen mot ham står fortsatt.

AVSTENGT: Politiet har plombert dørene til boligen i Lørenskog. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Politiet står fast ved at huset i Sloraveien er et åstedet i saken, og er fortsatt sperret av.

En mann i 30-årene, som har forbindelser til Hagen, er også siktet i saken. Mannen nekter straffskyld i saken.