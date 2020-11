Hansson vant generasjonskamp i Oslo MDG

Hansson er dermed med i kampen om plass på Stortinget ved valget neste høst.

Førsteplassen gikk til Lan Marie Berg (33).

– Dette er knallgøy. Jeg gleder meg til å drive valgkamp. MDG har nå en kjempesjanse til å lage et vannskille i norsk politikk, sier Hansson til NRK.

Rasmus Hansson under MDGs valgvake i 2015. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB

Kamp om flere plasser

Medlemmene i Oslo Miljøpartiet De Grønne avgjør stortingslisten sin over nett torsdag kveld.

Det var knyttet særlig spenning til andreplassen på lista. Partiets tidligere stortingsrepresentant Rasmus Hansson (66) gikk nemlig til kamp mot Holtvedt (21) om listeplassen.

Hansson trakk seg opprinnelig fra nominasjonsprosessen i Oslo i oktober. Kun få dager senere kom nyheten om at han stilte likevel.

– Jeg erkjenner at jeg har vinglet, men jeg hadde ikke forutsett den kraftige støtten for mitt kandidatur, sa Hansson til NRK den gang.

Etter voteringen fikk han seieren. Hansson satt på Stortinget som MDGs eneste representant fra 2013 til 2017.

Det var også knyttet usikkerhet rundt tredjeplassen på lista.

Etter flere runder med voteringer gikk plassen til Sigrid Zurbuchen Heiberg (32). Hun vant mot Arne Olav Haabeth (45), som var innstilt til plassen.

Hulda Holtvedt ble innstilt, men vant ikke andreplassen på Oslo MDGs stortingsliste torsdag kveld. Foto: Berit Roald / NTB

Diskuterte kjønn og alder

På møtet var kjønns- og aldersbalanse spørsmål.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (46) i Oslo var blant dem som mente de to første plassene på partiets nominasjonsliste burde inkludere begge kjønn.

– Vi er et radikalt parti og vi tar kjønnsbalanse på alvor. Da må vi vise det i praksis, ikke bare i teorien, sa han.

Han slo også et slag for en større aldersbalanse mellom toppkandidatene.

– Av de fem første kandidatene, så er fire av dem kvinner under 33 år. To av dem er under 25. Det syns jeg rett og slett blir for smalt, sa Wilhelmsen.

Han understreker at han hadde ment det samme også dersom toppkandidatene var menn over 65 år.

Sofie Sinnes (14) i Grønn ungdom skrøt imidlertid av nominasjonskomiteen for å ha tatt ungdom på alvor.

– Jeg mener nominasjonskomiteen har tatt på alvor at unge og kvinner er underrepresentert på Stortinget, og jeg syns det er veldig bra at MDG kan være med å bøte på det, sa hun.