Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Hanne-Lene Dahlgren, en av Norges største vegetarinfluencere, har mottatt trusler og hets etter å ha oppfordret til at kjøttforbruket må reduseres med 30 prosent innen 2025.

Dahlgren ble rådet til å flytte til en hemmelig adresse, men har valgt å fortsette sin kamp for å redusere kjøttforbruket.

Hun mener at en reduksjon i kjøttforbruket vil være bra for klimaet, da mellom en tredjedel og en fjerdedel av alle utslipp i verden kommer fra matsystemet vårt.

Dahlgren argumenterer for at vi kan øke selvforsyningen i Norge ved å erstatte noe av kjøttforbruket med frukt, grønt og korn.

Hun mener at maten i Norge er for billig, og at vi kjøper og spiser mer enn vi trenger.

– Jeg har fått stygge meldinger på SMS og e-post som: «Håper du kjører inn i en fjellvegg» og «Du bør passe deg litt, vi vet hvor du bor». Det har vært ganske spesielt å oppleve.

Det sier Hanne-Lene Dahlgren, en av landets største vegetarinfluensere.

Når hun ytrer seg i mediene, krydrer folk kommentarfeltet: «Møkkakjerring». «Stygge blondine». Osv.

Hun har satt seg som mål om at vi må redusere kjøttforbruket med 30 prosent innen 2025. Dét er det ikke alle som applauderer.

Ektemannen Anders Dahlgren berømmer kona for å være «utrolig sterk, rasjonell og fornuftig». Selv takler han meldingene dårligere enn henne.

– Jeg synes det er dritubehagelig og tenker ofte: Hvorfor vil hun utsette seg for dette?

Ektemannen Anders Dahlgren er bekymret for meldingene kona får. Foto: Henning Rønhovde / NRK

At paret har to små barn, gjør det enda mer skremmende.

– Ja, du ville egentlig at jeg ikke skulle fortsette med dette, henvender Hanne-Lene seg til sin støttespiller som svarer med et par nikk.

Men misjonen fortsetter. Saken er for viktig til å slenges i matavfallsdunken.

Fra Google til talsperson for vegetarisk kosthold

Hun hadde fast jobb som analytiker i Google. Men for fire år siden skiftet Hanne-Lene beite for å spre vegetarentusiasme. Var gresset og salaten grønnere på den andre siden?

– Var vel heller at det gresset måtte vannes mer. På den tiden var det lite prat om at man må spise mer grønt. Vi trengte rett og slett et skikkelig fokus på det, fastslår hun.

Dahlgren lager matinnhold og oppskrifter på sosiale medier. Skriver kokebøker. Debatterer. Lager «myteknusinger om klima og norsk landbruk». Blant annet.

– Hadde vi spist mer som helsemyndighetene sier, hadde det vært bra for klimaet. Mellom én tredjedel og én fjerdedel av alt utslipp i hele verden, kommer fra matsystemet vårt, opplyser Dahlgren og legger til:

– Den andelen øker fordi vi spiser mer og mer høyutslippsmat.

Her deltar hun på Debatten:

Mener debatten om landbruk er ensidig

Dahlgren er ikke vegetarianer, men omtaler seg som vegetarentusiast. «Spis mer frukt og grønt» er budskapet.

Hun forlanger ikke at alle skal slutte å spise kjøtt, slik mange tror.

– Landbruksdebatten blir «kjøtt mot grønt». Mange i landbruket tror vi som er opptatt av å spise mer grønt, vil deres virke til livs. Det er helt motsatt. Jeg vil ha selvforsyningen opp i Norge, at bøndene i Norge skal tjene mer på å produsere mindre.

For å få til dette må reguleringene på plass.

– Vi må slutte å subsidiere det billige og dårlige kjøttet. Kvaliteten må opp. Vi må redusere mengden på tallerkenene. Det nytter, hvis man stemmer på de riktige folkene, sier Dahlgren. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hvilket aspekt veier tyngst, helse eller klima?

– Klima. Helse er en privat, personlig sak. Men når jeg velger hva jeg spiser, og det går utover hele jorden, så er det ikke lenger en privatsak.

– 100 pølser i året er snittet for nordmenn. Vi har en lang vei å gå. Hanne-Lene Dahlgren Vegetarentusiast

Mener maten i Norge er for billig

De norske kostholdsrådene anbefaler at vi skal begrense oss til 500 gram rødt kjøtt i uken.

De som har minst, spiser mest næringsfattig mat. Og det er mye dårlig kjøtt fordi det er lavt priset. Ikke minst er de dårlige og høyt prosesserte varene for lett tilgjengelig, slår Dahlgren fast. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Den fellesnordiske ekspertgruppen ønsket tidligere i år at vi av «helsemessige årsaker ikke bør spise mer enn 350 gram i uken» – helst mindre med hensyn til miljøet.

– Er ikke det nok og bra, da?

– Det er bra. Men problemet er at én fjerdedel av norske menn spiser dobbelt så mye, hver uke, som nåværende anbefaling. 100 pølser i året er snittet for nordmenn. Vi har en lang vei å gå, konstaterer Dahlgren.

– Har du tro på at du klarer å snu matvanene til Ola og Kari Burgersen?

– Jeg tror jeg kan være med å påvirke slik at myndighetene kan snu matvanene.

Ytringsfrihetens pris

I snart fem år har Dahlgren argumentert for den grønne saken. Hver eneste gang kommer det «noe man blir mørkredd av».

– Det er gjerne menn, litt opp i årene, som mener jeg ikke har én eneste hjernecelle. Som forklarer hvordan landbruk og klimautslipp virker, og sier alt jeg står for er feil. Jeg formidler bare det samme som Klima- og miljødepartementet, helsemyndighetene og EU står for.

Én ting er folk som er uenige eller ufine. Noe annet er trusler.

– Har du anmeldt noe?

– Nei. Men jeg har vurdert det. Angrer litt på at jeg ikke har gjort det. Det er noe med tidsbruken, energien – og at jeg har vurdert det til at det ikke kan menes 100 prosent alvorlig.

Hanne-Lene fikk råd om å flytte og å få hemmelig adresse. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Skremmer folk fra å delta i debatten

Når meldingene er «du må passe deg» og begrunnes med at «vi vet hvor du og familien bor», lyser varsellampen.

Steinar Vadla Risa er sikkerhetsekspert. Foto: Clean Shot Photography, Eivind Nilsen

– Klart man blir bekymret for hvor langt man kan strekke det, hva som egentlig menes. Det er innimellom veldig ubehagelig, sier mannen Anders Dahlgren.

– Jeg snakket med en sikkerhetsekspert som mente jeg var nødt til å flytte og få hemmelig adresse, forteller Hanne-Lene.

Sikkerhetekspertens råd ved trusler og hets Ekspander/minimer faktaboks Steinar Vadla Risa er ansvarlig leder i Vadla Trygghetsbyrå og understreker at han ikke har vært rådgiver for Hanne-Lene Dahlgren, men kun snakket «løselig» om dette. – Det er alltid trist når engasjerte mennesker blir utsatt for hets og trusler. Flere vil nok både slutte å ytre seg, ta mer hensyn og sågar flytte på seg. Det er en utvikling som ikke er bra, sier han. Når slike situasjoner oppstår, sier Risa at et av alternativene er å flytte, passe bedre på barn/familie, og få hemmelig adresse.

Et annet alternativ er å fronte, vise åpenhet og fortelle omverdenen om hva som skjer. – Jeg syntes Hanne-Lene er tøff som står i det og forteller sin versjon. Flere ville nok stoppet tidligere når hets og trusler fremkommer. Slik er dessverre hverdagen blitt for mange som mener noe og fronter det. Å bli stemplet i en eller annen retning gjør at flere velger å tie. – Bør man anmelde? – På generelt grunnlag bør anmeldelse inngis fordi det loggføres og politiet har mulighet for å sjekke «alvorlighetsgrad» og om «personer/miljøer/organisasjoner» er kjent og eventuelt har benyttet vold mot andre, svarer Risa.

The Dahlgrens hadde familieråd. Men å flytte ble ikke tatt opp til vurdering.

De diskuterte om vegetarentusiasten skulle fortsette å uttale seg i landbruks- og klimadebatten.

Hun fortsatte. Men sier hun vet at dette skremmer veldig mange andre fra å delta i debatten.

The Dahlgrens har ikke latt seg skremme. Hanne-Lene ønsker å inspirere andre, fordi hun «ser sitt arbeid har en stor effekt». Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Men jeg trodde helt ærlig at dette med å nå målet med kjøttreduksjon skulle bli lettere å fikse.

