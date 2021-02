Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen har den siste tiden hatt en rekke lokale utbrudd. Det muterte britiske viruset er påvist ved flere skoler og barnehager.

De siste syv dagene har 97 personer testet positivt. Omtrent halvparten ble smittet av mutantvirus.

– Nå ser vi virkelig hvor smittsomt dette muterte viruset er, sier Franz Leonard Nilsen, kommuneoverlege i Bærum.

Franz Leonard Nilsen er kommuneoverlege i Bærum kommune. Foto: Nadir Alam / NRK

Nilsen forteller at opp til 60 prosent av alle smittede har mutert virus.

Sterk økning i antall smittede

Smittespredningen har økt kraftig de siste dagene.

Før helga meldte kommunen om syv og åtte tilfeller daglig. Brått økte smitten og onsdag ble det registrert 29 nye smittede.

Det største utbruddet er ved Oslo internasjonale skole på Bekkestua i Bærum.

På Oslo internasjonale skole har det vært et stort smitteutbrudd. Foto: Lise Åserud

27 elever og fire lærere er bekreftet smittet så langt. Hele skolen har fått beskjed om å teste seg for sikkerhets skyld.

Over 100 lærere og elever er satt i karantene.

Må kanskje stramme inn igjen

Bærum kommune lettet nylig på koronatiltakene. Det er nå lov å skjenke alkohol og treningssentrene får ha åpent.

Men fortsetter smitten å øke kan det bli aktuelt å stramme inn igjen.

– Vi har ligget på 100 smittede per 100.000 de siste 14 dagene. Hvis vi ser at dette øker betydelig må vi se på hvilken tiltak som er aktuelt å innføre for å bremse smitten, sier kommuneoverlegen.

Preben Aavitsland er overlege i FHI. Han sier situasjonen i Bærum er ustabil, men ikke dramatisk. Foto: Tor Erik Schrøder

Preben Aavitsland er overlege i FHI. Han sier situasjonen i Bærum er ustabil, men ikke dramatisk.

– Kommunen jobber godt med smittesporing for å holde situasjonen under kontroll, sier Aavitsland til NRK.

Mutasjoner vil dominere

Det muterte viruset står for omtrent 30 prosent av alle koronatilfeller i Norge.

FHI mener det muterte viruset etter hvert vil ta større plass.

Kan mutasjoner bli dominerende tidligere enn antatt?

– Det er vanskelig å si. Vi forventer at den engelske virusvarianten etter hvert vil dominere, men det vil nok ta en del uker til, sier overlegen.

Bærum kommune har startet massevaksinering av sine innbyggere. Men nå øker smitten og mutasjoner står for flere og flere tilfeller. Foto: Heiko Junge / NTB

Om flere kommuner opplever det samme som Bærum, kan han ikke si noe om.

I Norge er det påvist over 800 tilfeller av den engelske varianten av mutert virus, ifølge FHI.