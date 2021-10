Halvparten av seksuallovbrudd i Oslo blir henlagt: – Egentlig ikke noen vits å anmelde

Det var en septembernatt i 2018 Tone Mælandsmo var ute på byen med noen venninner.

Det hun ikke visste var at hun skulle bli en del av en trist statistikk den kvelden.

Siden 2016 har etterforskede seksuallovbrudd i Oslo økt med 68,8 prosent. Oppklaringsprosenten har endret seg lite, viser ny statistikk fra SSB.

Voldtatt i taxi

Mælandsmo gikk mot taxikøen i Bogstadveien og satte seg inn i en taxi.

– Jeg visste ikke taxinummeret på bilen og husker ikke hvilket selskap det var, men jeg så at det var en vanlig uniformert taxi, sier Mælandsmo til NRK.

Taxisjåføren virket først veldig hyggelig, men plutselig kjørte han en annen retning enn Mælandsmo skulle.

– Det tok kort tid før han tok hånden min og begynte å onanere seg selv med den, sier hun.

Panikken slo inn og Mælandsmo slo til taxisjåføren. Hun ble slått tilbake tre ganger.

Mælandsmo delte sin opplevelse på Instagram og fikk veldig mange meldinger fra andre som har opplevd lignende, men ikke har villet si ifra i frykt av at det blir forgjeves. Foto: Privat

Like etter prøvde sjåføren å holde hodet hennes nede for å få henne til å utføre oralsex på ham.

– Jeg sa at da kommer jeg til å bite. Så det skjedde heldigvis ikke.

Prøvde å flykte

Etter en liten stund prøvde Mælandsmo å hoppe ut av bilen i fart.

– I det jeg skulle gå ut stopper han og kjører til siden. Han sparker meg i knærne og ber meg om å holde kjeft.

Så fortsatte kjøringen en stund til og etterhvert kjørte han henne hjem.

– Jeg gikk inn på 7-eleven ved der jeg bor og kollapset på gulvet. Jeg hylgråt.

Betjeningen ringte politiet. Da de kom anmeldte hun overgrepet.

Dette var dessverre ikke slutten på Mælandsmo sin kamp.

Flere feil

Etter at politiet kom til stedet ble de raskt kalt ut på ny sak.

– Jeg fikk beskjed av politiet om at jeg skulle bli ringt dagen etter, det ble jeg ikke. Jeg ble heller ikke kjørt til overgrepsmottak for å sikre spor.

Mælandsmo dro hjem og dusjet. Hun reiste på overgrepsmottaket først noen dager etterpå. Der reagerte de på at politiet ikke hadde kjørt henne til overgrepsmottaket med en gang.

– Man føler seg sykt skitten.

Saken ble deretter kodet feil hos politiet, som grov vold og voldtektsforsøk, og ikke som voldtekt.

– Sånn som vi skjønte det på politiet så mente de at det ikke var voldtekt fordi jeg ikke ble penetrert.

– De skal få deg til å føle oss trygg og det var det siste de fikk meg til å føle, sier hun til NRK. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– Måten det ble sagt på var så dum at vi måtte ha et møte på Grønland politihus, som tar seg av voldtektssaker. Etterforskningsleder deltok også på møtet.

I dette møtet gikk de gjennom hva som hadde skjedd feil.

Mælandsmo fikk en beklagelse, saken ble kodet om på nytt og flyttet fra Majorstuen politienhet til seksjonen for seksuallovbrudd.

– Ingen vits å anmelde

Men konklusjonen ble ikke slik 23-åringen hadde håpet. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis.

– Taxien kjørte forbi 7-eleven. De kunne hentet noe på overvåkningsvideo der. Jeg fortalte også hele ruten vi kjørte og det eneste de har fått tak i er et klipp av meg som går mot taxikøen, sier en frustrert Mælandsmo.

Videoovervåkningen ble nemlig slettet før politiet fikk hentet den ut.

23-åringen forteller at hun har mistet all tillit til politiet.

– Jeg ville fortsatt anmeldt, men jeg føler at det egentlig ikke er vits.

Mælandsmo mener at saker som hennes blir nedprioritert.

Saken til Tone ble henlagt på bevisets stilling til tross for at bevis kunne blitt hentet ut av politiet hvis de hadde vært tidligere ute. Foto: Privat Foto: Privat

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, sier at de henla saken til Mælandsmo fordi det var mangel på opplysning om gjerningsperson.

– Vi beklager hennes opplevelse i denne saken. I den konkrete saken ble det gjort flere ulike etterforskningsskritt, blant annet gjennomsyn av videoer, i tillegg til en rekke andre undersøkelser i saken. Det var dessverre svært lite å gå på, sier Grøndal.

Stor økning i etterforskede seksuallovbrudd

Ny statistikk fra SSB viser at oppklaringsprosenten for etterforskede seksuallovbrudd i Oslo fortsatt er under 50 prosent. Slik har det også vært de siste fire årene, bortsett fra i 2018.

Halvårsrapporten fra Oslo politidistrikt viser at økningen av seksuallovbrudd har fortsatt i 2021, spesielt når det gjelder voldtektsanmeldelser.

Antall voldtektsanmeldelser har økt med 55 prosent, 83 prosent hvis man inkluderer voldtektsforsøk, sammenlignet med i fjor.

Seksjonsleder på seksjon for seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, Ann Kristin Grosberghaugen, sier at sammenslåing av flere politidistrikt og en økning i internettovergrep kan være grunnen til økningen.

Mer åpenhet rundt seksuelle overgrep kan også gjøre at flere anmelder, ifølge Grosberghaugen.

Komplisert bevisbilde

På landsbasis får flest slike saker status som uoppklart fordi det er manglende bevis, viser samme statistikk. Bevisbildet er nemlig komplisert.

– Det kan være ord mot ord, ofte ingen vitner og ofte alkohol involvert. I tillegg skal vi være overbevist utover enhver rimelig tvil før vi sikter noen og at bevisene holder i en rettssak før vi tar ut en tiltale, sier Grosberghaugen.

Hun forteller at voldtektssaker er blant de sakene som blir høyest prioritert i Norge.

– Det er som kjent veldig stor henleggelsesprosent i voldtektssaker. Det handler ikke om at vi ikke tror på fornærmede, sier Grosberghaugen.

Seksjonsleder på etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, Ann Kristin Grosberghaugen, sier man kan være sikker på at saken blir etterforsket og håndtert riktig. Men, det er ingen garanti på at saken kommer i retten.

Gorsberghaugen synes det er beklagelig at Mælandsmo føler at det nesten ikke er vits å anmelde.

– Det er beklagelig at noen opplever det sånn. Vi prøver å ha en dialog med bistandsadvokat evt. fornærmede for å forklare hvorfor saken ikke ender opp med tiltale.

Seksjonsledere oppfordrer fortsatt alle til å anmelde og ringe politiet hvis de opplever noe ubehagelig.

– Da kan saken tas opp igjen hvis vi får nye bevis eller ny informasjon. Det kan også komme flere anmeldelser på samme person og da kan saken plutselig stå sterkere.

NRK forklarer Råd til deg som blir utsatt for overgrep Bla videre Husk at det ikke er din skyld. 2. Hvis du eller andre fortsatt er i fare, ring politiet. 3. Det er fint å snakke med en du stoler på. 4. Ta kontakt med overgrepsmottaket. 5. Det er en fordel å Ikke dusje før du oppsøker overgrepsmottaket i tilfelle du skal anmelde. 6. Det kan være viktige spor på klærne dine – ikke vask dem - ta de med til overgrepsmottaket. 7. Det er normalt å ha vonde reaksjoner etter overgrep. På overgrepsmottaket får du hjelp til å mestre disse. Kilde: Overgrepsmottaket i Oslo Forrige kort Neste kort

– Voldtektsfeltet er for dårlig prioritert

Daglig leder på Dixi ressurssenter Rannveig K. Andresen stiller også spørsmål til politiets prioriteringer, og sier at de kjenner seg igjen i historien til Mælandsmo.

– Det er mange slike historier dessverre.

Hun sier at det er beklagelig at politiet har gjort så mange feil.

– Det må flere ressurser til når man får flere anmeldelser og så må man også sørge for at man har flere som kan etterforske de sakene som gjelder voldtekt. sier Andresen. Foto: Fouad Acharki

– Det vanligste når man blir utsatt for en voldtekt er at man ikke søker hjelp umiddelbart. Når man tar kontakt slik hun gjorde og politiet kommer på stedet så er det ekstra skuffende at de ikke fulgte opp videre.

Den daglige lederen sier at løsningen ikke bør ligge hos ofrene.

– Det er mye viktigere å si til potensielle overgripere at du må passe på at du ikke blir overgriper. Også til kompiser og venner.

Hva er seksuallovbrudd? Ekspandér faktaboks Ifølge SSB sin nye statistikk så betegnes seksuallovbrudd som: Voldtekt

Voldtekt, barn under 14 år

Voldtekt, annen eller uspesifisert alder

Grov voldtekt

Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)

Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alde r

r Voldtekt, forsøk

Seksuell omgang i overmaktsforhold

Seksuell omgang, barn 14-15 år

Seksuell omgang mellom nærstående

Seksuell handling

Seksuell handling, barn under 16 år

Annen seksuell handling uten samtykke

Seksuelt krenkende atferd

Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)

Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder

Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd (Kilde: SSB)

– Jeg får ofte flashbacks

Mælandsmo forteller om noen vanskelige år etter hendelsen.

– Jeg har slitt med PTSD, personlighetsforstyrrelser og alt som kommer med. Humøret svinger ekstremt og jeg får ofte flashbacks som kan ødelegge dagen min. Jeg snakker også med psykolog en gang i uka fortsatt.

Hun begynte også å tenke at det var hennes egen feil.

Mælandsmo sier at hendelsen har ødelagt mye i hennes hverdag. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– Jeg begynte å tvile på hva jeg hadde på meg den kvelden, hvordan jeg var kledd og hvilke signaler jeg sendte. Selv om jeg gikk i langbukse og dekkende overdel.

Hun forteller at hun kjenner på mye uro.

– Faren min har kjøpt voldsalarm og pepperspray som gjør at jeg føler med meg litt tryggere. Nå skal jeg snart i en terapigruppe som varer i ett år