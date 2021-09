– Jeg ville mer enn jeg fikk til, sier Halstein Sjølie foran dommeren i rettssaken.

Den tidligere advokaten er tiltalt for å ha underslått omkring 100 millioner kroner. Og han erkjenner alt med et klart «ja».

– Av ulike årsaker kom en livskrise som jeg ikke taklet bra. Da valgte jeg feil løsninger. Det har ingen betydning for straffeutmålingen. Jeg visste det jeg gjorde var galt, sier han.

– Endret karakter

Det var i 2019 at det sprakk. Da var Sjølie en av partnerne i Advokathuset Liljedahl, men satset også på egen forretningsdrift.

Han utviklet eiendom i hjembyen Moss, og var i gang med et stort oppkjøp av flere ærverdige hoteller rundt omkring i landet.

Morgedal hotell var et av dem Sjølie kjøpte og drev. Foto: Hamish Moore

Men de mange prosjektene gjorde at han måtte skaffe mye penger. Gang etter gang tok han penger fra et prosjekt og brukte på et annet. Pengene ble tatt fra såkalte klientkontoer, og det er strenge regler for hvordan disse skal disponeres.

Det ballet på seg slik at han også forfalsket bilag og trikset med regnskapene. Eller førte ikke skikkelig regnskap i det hele tatt. Til slutt kollapset alt.

Nå er han tiltalt for å ha underslått midler fra i alt 25 personer eller selskaper helt siden 2012. I tillegg er han tiltalt for bedrageri av banker, og totalt er summen omkring 100 millioner kroner.

Strafferammen er inntil tolv års fengsel.

– Etter 2017 endret overtredelsene karakter. Jeg brukte mer på egne investeringer og egne ting, sier han.

40 millioner er tapt

Sjølie har mistet retten til å være både advokat og eiendomsmegler. Førstestatsadvokat Geir Kavlie kaller saken «en av de største i Norge» for en advokat.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie. Foto: Anne Ognedal / NRK

I retten gjentar Sjølie gang etter gang at han hele tiden hadde intensjoner om å betale tilbake det han skyldte, men at det etter hvert ikke gikk.

– Det var 100 små og store grunner til det, men det har ingen betydning for straffskyld. Jeg taklet ikke utfordringene jeg hadde tatt på meg og livet, sier Sjølie.

Gjennom etterforskningen fra Økokrim, antas det at nettotapet er på omkring 40 millioner kroner. Det betyr at både enkeltpersoner og selskaper ikke får tilbake pengene sine.

– Jeg tror ikke jeg personlig tok peneger i lomma. Men det tør jeg ikke vare på. En lang periode gikk det penger fram og tilbake. Det var tomtesalg og arvede penger. Men jeg tror jeg må overlate til Økokrim å svare på om jeg personlig sat tmed penger, sier han.