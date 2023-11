Mannen med østeuropeisk opprinnelse ble i dag varetektsfengslet i to uker, frem til 17. november.

Han er siktet for hensynsløs adferd, med en strafferamme på opptil to år.

Siktede skal ha truet flere barn som gikk knask eller knep på halloween, ifølge meldinger som politiet fikk inn.

Flere av meldingene gikk ut på at han skal ha truet dem med kniv, men det er uklart om mannen hadde kniv eller ikke.

Han ble først siktet for trusler, men siktelsen ble nedskalert til hensynsløs adferd som følge av manglende funn av kniv, ifølge kjennelsen fra Buskerud tingrett.

I kjennelsen står det også at skal mannen ha blitt løslatt fra fengsel fem timer tidligere i forbindelse med et annet straffbart forhold.

Etter løslatelsen skal han ha kjøpt en flaske vodka, og det var etter inntaket av denne at det skal ha gått galt, ifølge kjennelsen.

Retten mener at siktede mangler evne til å avstå fra nye straffbare handlinger, særlig der siktede inntar alkohol, noe han ikke virker å klare å avstå fra.

Dette er årsaken til at mannen ble varetektsfengslet i to uker, ifølge kjennelsen fra tingretten.

Politiet etterforsket rundt boligen i Krokstadelva tirsdag kveld, der mannen ble pågrepet. Han skal ikke ha blitt pågrepet i sin egen bolig, men ved en bolig i nærheten. Foto: Joakim Fjeldli / Frilanser

Ingen kom til skade under hendelsen

Politiet fikk en melding rett etter klokken 20:00 tirsdag kveld om at en mann truet flere personer, blant dem barn, med en kniv i Krokstadelva i Drammen.

Det er uklart om mannen faktisk hadde kniv, men ifølge politiet tok de meldingene på fulleste alvor.

– Politiet fikk flere meldinger fra området om at en mann var truende, og innholdet i meldingene var av en slik karakter at det før man fikk kontroll på gjerningsmannen ble lest ut en PLIVO-melding klokken 20.25. Mannen ble pågrepet klokken 20.32.

Det sa politistasjonssjef Øyvind Aas i en pressemelding samme kveld.

Politiet var raskt på stedet med flere patruljer. Ingen kom til skade under hendelsen.

Mannen ble pågrepet i nærheten av sin egen bolig, ifølge politiet. Han ble kjørt til arresten etter en sjekk på legevakten.