– Trodde vi var helt innafor da vi tok imot bestillingen til Erna

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er veldig glade for at saken ble henlagt. Det må jeg bare si, forteller Frode Aga ved Hallingstuene til NRK.

Fredag formiddag ble det kjent at restauranten slipper forelegg etter statsminister Erna Solbergs bursdagsfeiring på Geilo.

– Ellers så hadde vi vel fått en bot vi også, og det hadde passet dårlig nå som vi er nedstengt og ikke har inntekter, sier Aga.

Han forteller at de var glade og takknemlige da telefonen kom om at saken var henlagt. Situasjonen har vært vanskelig.

– Det har roet seg nå, men første uka var det en mediestorm uten like. Det var telefoner hver dag. Det var ganske travelt, forteller Aga.

Restauranten Hallingstuene ligger på Geilo i Viken. Foto: Caroline Utti / NRK

Ikke hensiktsmessig med foretaksstraff

– Dersom vi hadde kommet over en hendelse som dette mens den fant sted, ville vi ha tydeliggjort regelverket og om nødvendig gitt pålegg om å avslutte arrangementet. En straffereaksjon ville blitt vurdert først dersom arrangementet ble gjennomført på en klart smittefarlig måte, eller det var snakk om en gjentatt overtredelse, sier politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud.

Politimesteren understreket at det ikke er registrert noen tidligere hendelser knyttet til smittevernreglene ved restauranten.

– Selv om det å servere middagsselskapet på fredag vurderes å være over grensen for det som er straffbart, blir saken henlagt fordi det ikke anses hensiktsmessig å gi foretaksstraff, forklarte Sæverud.

Etterforskningen av statsminister Erna Solbergs bursdagsfest på Geilo er ferdig etterforsket. Du trenger javascript for å se video. Etterforskningen av statsminister Erna Solbergs bursdagsfest på Geilo er ferdig etterforsket.

Etterlyser klarere regelverk

Frode Aga etterlyser et regelverk som er lettere å forstå og håndheve.

– Vi trodde jo vi var helt innafor da vi tok imot bestillingen til Erna. Det var tre bord som var bestilt, så det var jo tre kohorter. De satt jo i denne stua vi står nå, med over tre meters avstand, sier Aga og legger til:

– Når jeg snakker med andre restauranter i Norge, så er det akkurat på samme måten de gjør det.

Kokk Frode Aga inne i restauranten. Foto: Caroline Utti / NRK

Ordføreren i Hol er godt fornøyd med at bedriften slipper forelegg.

– Jeg har vært mest opptatt av konsekvensen for Hallingstuene. Det er en restaurant som har drevet veldig bra etter smittevernreglene siden våren 2020. Så at de skulle bli blandet inn i dette synes jeg var veldig uheldig, sier ordfører i Hol, Petter Rukke, til NRK.

Petter Rukke (Ap) er ordfører i Hol kommune. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Han forteller at han ikke vil ta stilling til størrelsen på boten som statsministeren får, eller til etterforskningen. Men han er enig i at selv om det er likhet for loven, så er ikke alle like.

– Både statsminister, og jeg som ordfører i en kommune, må forvente at det er større krav til oss når det gjelder å kunne og å følge regler, sier Rukke.

Alf Petter Høgberg er professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Han skriver på Facebook at restauranten hadde rett til å servere langt flere gjester samtidig enn den serverte da familien til Solberg var der, og at det skjedde ved separate bord.

Høgberg mener det da er «merkelig å snakke om mulig straffansvar for restauranten».

Politiet besluttet å etterforske

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Den første kvelden var ikke Erna Solberg til stede på en feiring på restauranten Hallingstuene. Neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Statsministerens familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks.

Solberg skulle også ha deltatt på en middag sammen med familiemedlemmer og kjærester. Men på grunn av akutte øyeproblemer dro Solberg fra Geilo fredag for å oppsøke lege i Oslo.

Hun hadde to besøk på Ullevål sykehus fredag og lørdag, og var ikke tilbake i fjellbygda før i løpet av lørdag ettermiddag.

Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at NRK avslørte at de var for mange under feiringen av hennes 60-årsdag.

Statsminister Erna Solberg beklager i ettertid at familien hadde brutt reglene for smittevern, og at hun selv har brutt anbefalingene.

Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen. – Jeg burde visst bedre, sa statsministeren.

Sindre Finnes og Erna Solberg samlet familien to kvelder på rad på Geilo i vinterferien. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM