Halil (21) ble drept utenfor kebabsjappe

To personer er også tiltalt for å ha medvirket til flukt for en av de tiltalte. De erkjenner ikke straffskyld.

Aktor Irlin Irgens startet tirsdag sitt innledningsforedrag.

Hun gikk da detaljert gjennom det som skjedde drapsdagen.

– Når det gjelder drapet er det uomstridt at den tiltalte 21-åringen avførte skuddet som drepte Kara, men han hevder altså at han ikke kan stilles ansvarlig for Karas død.

– Han ønsket bare å true og skremme noen på stedet. Så det avgjørende vil være om han handlet forsettlig da han avfyrte dette skuddet, sa Irgens i retten.

Når det gjelder de to andre tiltalte var disse ikke tilstede da selve drapet ble utført.

Men ifølge aktor kan man bli holdt ansvarlig dersom man fysisk eller psykisk har styrket gjerningspersonens forsett.

For eksempel ved å hjelpe til med med forberedelser, som å skaffe et våpen.

– Sentralt er på hvilken måte hver av de tiltalte har bidratt, og om de hadde forsett med hensyn til drapet, sier Irgens.

Våpenet som ble benyttet under drapet, er aldri blitt funnet.

Skutt i hodet

10. januar 2020 var en helt vanlig fredagskveld på Søndre Nordstrand: fire unge menn tar kveldsmaten på Prinsdal grill. De koser seg med kebab og pizza.

Utenfor gatekjøkkenet sitter to i en bil og følger med på dem. Det er i hvert fall politiets teori. Telefoner går fra personene i bilen til en 20-åring som kom til stedet med et våpen han gir til mennene i bilen.

Da guttene på kebabsjappa er ferdig med maten og går ut skjer det: en person kommer mot dem med et skytevåpen. Rett før midnatt blir 21 år gamle Halil Kara skutt i hodet og dør på stedet.

I dag begynner rettssaken mot de tiltalte etter det politiet mener framstår som en ren henrettelse. Første dag av rettssaken går med til aktor Irlen Irgens framlegg, men den tiltalte skal forklare seg onsdag.

Pågrepet i utlandet

På drapskvelden forsøkte Karas venner å holde igjen gjerningspersonen, men han klarte å rømme fra stedet.

Flukten gikk også ut av landet, og drøyt en uke senere ble han pågrepet i Ungarn og etterhvert utlevert til Norge. 21-åringen ble tiltalt i januar i år, men har ikke ønsket å forklare seg. Frem til nå.

Rundt en uke før rettssaken innrømmet han at han skjøt Kara, men han hevder det er et uhell. TV2 meldte om tilståelsen først.

Folk la ned blomster og lys ved åstedet på Prinsdal der Halil Kara (21) ble drept. Foto: Paal Wergeland / NRK

Koblet til gjengmiljø

Poltiet mener drapet har tilknytning til en konflikt mellom personer i gjengmiljøer på Holmlia og Mortensrud. Disse miljøene skal ha vært i konflikt en god stund.

De tiltalte skal ha koblinger til et av disse miljøene. Om Kara har noen kobling til miljøet eller konflikten, virker uklart. Det er foreløpig ukjent hva som var motivet for at han ble drept.

Etter minnestunden fikk politiet flere opplysninger om at albanere fra Holmlia skulle stå bak drapet.

For politiet var det tidvis krevende å få informasjon, da mange har vært motvillige til å la seg avhøre og snakke med politiet.

Det er likevel gjennomført avhør med 109 vitner. Til slutt ble seks personer siktet for drap eller medvikrning

I dag står vi igjen med tre på tiltalebenken for dette. For de øvrige tre siktede er saken henlagt, men de er innkalt som vitner.

I tillegg til den tiltalte 21-åringen er to andre, blant annet den andre mannen som skal ha sittet i bilen, tiltalt for medvirkning til drap. Den nå 19 år gamle mannen hevder han ikke forsto at det skulle skje et drap.

Den siste tiltalte er 20-åringen som skal ha overlevert våpenet til den drapstiltalte.