Halil begraves i Tyrkia på torsdag

– Vi skal ha en bønnestund og seremonien er åpen for alle, sier Suleyman Kara, som er den drepte 21-åringens onkel til NRK.

Minnesamlingen skal holdes på Søndre Nordstrand Muslimske Senter klokka 17 tirsdag. Dit kommer Halil Karas familie, venner og andre som vil minnes ham.

– Begravelsen er i Antalya i Tyrkia på torsdag, forteller Suleyman Kara til NRK. Båren blir sendt fra Norge i morgen.

Her på Søndre Nordstrand Muslimske Senter blir det minneseremoni i ettermiddag. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Onkelen forteller om en familie i dyp sorg.

– Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan ha hendt. Han var en vakker, snill og omsorgsfull person som var likt av alle. Han fortalte om ambisjonene sine og planene for videre utdanning.

21-åringen hadde også andre planer.

– Han og kjæresten hadde planer om å forlove seg. Hun har det helt forferdelig nå, forteller Halil Karas onkel.

Politiet tror de løser saken

Politiet holder på med en omfattende etterforskning etter drapet utenfor Prinsdal Grill i Oslo på fredag, der 21-åringen og tre venner ble angrepet. Kara døde av skuddskader og ble bekreftet omkommet på stedet.

Foreløpig er ingen pågrepet etter drapet.

Mandag ettermiddag sa politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK at de har fått resultater, men ikke noe gjennombrudd så langt.

Hun har tro på at de vil løse saken. Nå jakter politiet på den maskerte gjerningsmannen og et ukjent drapsmotiv.

– Det er en krevende sak når vi har dette utgangspunktet. Drapssaker krever både grundighet og kapasitet. Det kan ta tid å få et gjennombrudd, sier Metlid til NRK.

– Var ikke i noe kriminelt miljø

Bistandsadvokaten til familien forteller at de har det tøft.

– De har mistet sin sønn på 21 år, et brutalt drap som kom helt uventet, sier Veycel Ince.

Veycel Ince er bistandsadvokat for familien til den drepte 21-åringen.

– Hvilke tanker har familien om at gjerningsmannen ikke er tatt?

– Det er familiens ønske at gjerningsmannen snarest mulig identifiseres, og dersom det er eventuelle medvirkere i forkant eller etter at drapet ble gjennomført, så er det selvfølgelig i familiens interesse at de snarest mulig identifiseres og pågripes.

– Politiet undersøker hevnangrep. Var den drepte tilknyttet et kriminelt miljø?

– Familien er ikke kjent med at sønnen overhodet var tilknyttet et kriminelt miljø, det avvises fra familiens side, sier bistandsadvokat Veycel Ince.