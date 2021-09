Dømt til forvaring etter tre voldtekter: – Han er sjokkert over utfallet

Haldenseren er dømt til ti års forvaring. Minstetiden i fengsel er satt til seks år og åtte måneder.

– Han tok det tungt. Han var veldig overrasket, han er sjokkert over utfallet, forteller forsvarer Hans Christian Nygaard Wang.

Mannen har varslet at han vil anke dommen.

– Han fastholder at han er uskyldig og uskyldig dømt. Han er veldig skuffet over at han ikke har blitt trodd på alle viktige punkter. Han har besluttet å påanke dommen i sin helhet, sier Wang.

Gjenopptok saker

Mannen og tre andre måtte møte i retten i august, tiltalt for å ha dopet ned og grovt voldtatt en kvinne høsten 2018.

Gruppevoldtekten skal ha skjedd i boligen til mannen i Halden. Overgrepene varte over en hel helg. De ble også filmet og sendt til andre.

Da tiltalen ble vurdert ble to andre saker gjenopptatt. Forholdene gjelder voldtekter som skal ha skjedd i haldenserens hjem i 2011 og 2015.

Voldtektene har flere likhetstrekk.

Begge skjedde hjemme hos mannen på natten. I begge tilfellene skal voldtekten ha skjedd mens de kvinnelige ofrene var ute av stand til å motsette seg voldtektene fordi de var ruset eller sov.

Gruppevoldtekt

Gruppevoldtekten skjedde en helg i 2018. En kvinne ble invitert til mannens bolig. Der ble hun servert mat eller drikke som inneholdt beroligende legemidler.

Kvinnen ble værende i huset i nærmere et og et halvt døgn. Store deler av denne tiden var hun bevisstløs. I løpet av helga ble hun utsatt for grov voldtekt, ifølge dommen.

Først skal mannen i 50-årene og en annen mann ha ført en gjenstand inn i kvinnen. Dette skal ha blitt filmet og fotografert av kvinnen som bodde i huset. Bildene ble og sendt til flere andre menn.

En av disse mennene, som på dette tidspunktet var i slutten av 30-årene, kom til huset natt til søndag. Der skal han ifølge tiltalen ha voldtatt offeret.

Flere dømt

Haldenseren er dømt til å betale erstatning til de to kvinnene fra sakene i 2011 og 2015, på henholdsvis 150.000 kroner og 120.000 kroner.

En annen mann i 50-årene er dømt til to års fengsel etter gruppevoldtekten. Seks måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år.

I den samme saken er en mann i 40-årene er dømt til ett år og ni måneders fengsel, hvorav seks måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år.

For den fjerde tiltalte, en kvinne i 50-årene, er avgjørelsen av skyld- og straffespørsmålet utsatt til november. Hun er tiltalt for medvirkning i gruppevoldtekten.