Halden-mann tiltalt for tre voldtekter – skal ha dopet ned kvinnene

Mannen i 50-årene og tre andre står tiltalt for å ha dopet ned og grovt voldtatt en kvinne høsten 2018.

Gruppevoldtekten skal ha skjedd i boligen til mannen i Halden. Overgrepene varte over en hel helg. De ble også filmet og sendt til andre.

Strafferammen er på 21 års fengsel for tre av de tiltalte i saken. Rettssaken mot dem skulle ha startet tidligere i år, men ble utsatt.

Nå har påtalemyndigheten tatt ut ytterligere to tiltaler mot mannen i 50-årene, bekrefter statsadvokat Erik Marthinussen overfor NRK.

– I forbindelse med vurdering av den første tiltalen, ble det vurdert at det var rettslig grunnlag for gjenopptakelse av to saker som har blitt henlagt på et tidligere tidspunkt, sier han.

De to nye forholdene gjelder også voldtekter. Episodene skal ifølge tiltalen ha skjedd i mannens hjem i 2011 og 2015.

Skal ha blitt dopet ned og voldtatt

Gruppevoldtekten som mannen er tiltalt for, skal ha skjedd en fredag kveld for to og et halvt år siden, da en kvinne ble invitert til en bolig på Østlandet.

I huset bodde mannen i 50-årene og en kvinne i slutten 40-årene. Ifølge tiltalen skal mannen ha servert kvinnen som kom på besøk mat eller drikke som inneholdt beroligende legemidler.

Kvinnen ble værende i huset i nærmere et og et halvt døgn. Store deler av denne tiden var hun bevisstløs. I løpet av helga ble hun utsatt for grov voldtekt, ifølge tiltalen.

Først skal mannen i 50-årene og en annen mann, også han i 50-årene, ha ført en gjenstand inn i kvinnen. Dette skal ha blitt filmet og fotografert av kvinnen som bodde i huset. Bildene ble og sendt til flere andre menn.

En av disse mennene, som på dette tidspunktet var i slutten av 30-årene, kom til huset natt til søndag. Der skal han ifølge tiltalen ha voldtatt offeret.

Flere likheter

Voldtektene i 2011 og 2015 har flere likhetstrekk.

Begge skjedde hjemme hos mannen på natten. I begge tilfellene skal voldtekten ha skjedd mens de kvinnelige ofrene var ute av stand til å motsette seg voldtektene fordi de var ruset eller sov.

En av kvinnene sier til NRK gjennom sin bistandsadvokat Johannes Bakkevig at hun er lettet over at det er tatt ut tiltale.

– Samtidig er det er en stor belastning å få saken opp nå. Saken har preget hennes liv i alle årene etter hendelsen, sier Bakkevig.

Erkjenner ikke straffskyld

Forsvarer Hans Christian Nygaard Wang sier til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene.

– Han er sjokkert, da han som tidligere nekter straffeskyld for å ha gjort noe straffbart overfor noen av de to som er gitt status som fornærmet i tilleggstiltalen. Han er også svært lei seg for at politiet ikke har festet lit til hans tidligere forklaringer i disse sakene, sier Wang.

Hans Christian Nygaard Wang forsvarer mannen i 50-årene i Halden tingrett. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Heller ikke mannen i 30-årene har erkjent straffskyld. Den eneste av de fire tiltalte som har erkjent straffskyld, er den andre mannen i 50-årene. Den tiltalte kvinnens forsvarer har ikke kommentert tiltalen.

Det er ennå ikke bestemt når saken vil gå for retten. Trolig vil det ikke skje før etter sommerferien.