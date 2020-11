Hadde migrene – ble oppfordret av sjefen til å ha mer sex

«Du må bare ha mer sex, Nooshin!»

Det var reaksjonen Nooshin Amouzegar fikk fra sjefen da hun fortalte at hun hadde migrene.

– Jeg tenkte, unnskyld hørte jeg riktig?

(Nooshin har senere sluttet i jobben. Les den tidligere sjefens og bedriftens svar nederst i saken.)

Blir ikke trodd

Helt siden hun fikk migrene har hun hatt problemer med å bli trodd. Ni år gammel fikk hun sitt første migreneanfall og den skoleflinke jenta følte hun ikke ble tatt på alvor.

Nooshin Amouzegar ble ikke trodd på skolen da hun fortalte om smertene migrenen ga henne. Foto: Azad Razaei / NRK

– Jeg sa ofte at jeg har vondt i hodet, men lærerne trodde jeg overdrev. Jag hadde sterke smerter og tok meg stadig til et punkt over øyet, men fikk beskjed om å snakke sant.

Til slutt begynte Nooshin å si hun hadde vondt i magen isteden.

– Jeg følte at nå har jeg sagt det så mange ganger og de tror ikke på meg, så nå må jeg bare si jeg har vondt i magen, da.

Det ble ikke bedre senere i livet, verken hos fastleger eller hos arbeidsgiver.

Migrene er stigmatisert

For tre år siden oppstod pasientforbundet Hodepine Norge, som skal ivareta migrenepasientenes interesser. De forteller om migrenepasienter som stadig blir mistrodd.

Styreleder Laila Mathisen i Hodepine Norge sier det er mange migrenepasienter som opplever å ikke bli trodd. Foto: Privat

– Mange forveksler migrene med vanlig hodepine, men migrene er en alvorlig nevrologisk sykdom som rammer hele hjernen. De får beskjed om å ta seg sammen av både kollegaer, arbeidsgivere og ellers ute i samfunnet. Mange tror vi lurer oss unna, sier styreleder Laila Mathisen.

Selv fikk hun kun henvisning til fysioterapeut da hun som 14-åring fikk migrene første gang.

Fastlegene vet for lite

Nooshin Amouzegar har migrene tre ganger i uka. Sånn har det vært gjennom hele hennes ungdomstid. Nå er hun 21 år og student.

Smertene synes ikke utenpå. Nooshin Amouzegar ser ut som en frisk 21-åring. Foto: Azad Razaei / NRK

– Jeg har pulserende smerter fra nakken og opp bak øyet. Jeg reagerer på lys, lyd og har nervesmerter i ansiktet. Det er så ille at jeg kaster opp og kan ligge å vri meg i smerter fordi det pumper i hodet. Da nytter det ikke med en enkel Paracet.

Tårene kommer når hun forteller om møtene med leger gjennom oppveksten.

– Drikk mer vann og vær aktiv, sa de. Men jeg var jo det. Jeg følte at jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte. Det virket som om legene ikke hadde nok kunnskap.

Ikke sexy nok

14 prosent av befolkningen har migrene i større eller mindre grad, og det er flest kvinner som rammes.

– Migrene er ikke sexy nok, det er ingen «hot» sykdom selv om den medfører stor lidelse, sier nevrolog Aud Nome Dueland.

Hun mener at hodepine er så vanlig at mange fastleger mister interessen. Pasientene ser ikke syke ut der de sitter, så de færreste fastleger har sett en pasient med et ordentlig migreneanfall. Da ligger de hjemme i et mørkt rom. Mangel på kunnskap hos legene gjør at pasientene ikke blir tatt på alvor.

Det må virkelig et kunnskapsløft til, mener Dueland.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Legeforeningen

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin, og hun er enig i at fastlegene trenger mer påfyll.

– Vi har for lite kunnskap om de vanligste problemstillingene i allmennmedisin, og migrene er én av de.

– Beklager

Til uttalelsen om å ha mer sex, sier Nooshins sjef: «Det kan være et godt råd, men jeg kan ikke huske at jeg har sagt det».

Bedriften hun jobbet i skriver i en e-post til NRK:

«Vi beklager. Kommentaren samsvarer ikke med verdiene vi har i bedriften, og som formidles til ansatte under opplæring og oppfølging.»