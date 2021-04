Gult farevarsel: Venter flere centimeter med snø på Østlandet

De siste dagene har det vært sol og varmegrader flere steder på Østlandet, men nå snur det.

Nå ventes det opp mot 10 til 20 centimeter med snø.

Siden det tross alt er april, har kanskje mange tenkt at nå er det vår, sier statsmeteorolog John Smits.

– Da er det sikkert mange som har tenkt at vi legger om til sommerdekk. Så det kan nok bli en liten overraskelse og det kan nok bli snø som legger seg på veiene. Særlig i de høyere liggende områdene.

På Sørlandet har det søndag ettermiddag allerede begynt å falle hvite fnugg. Det er ventet snø både mandag og natt til tirsdag.

– Når vi kommer til mandag er det nok nedbør over hele Østlandet og det meste av Sørlandet. Det meste kommer som sludd og snø, og det er nok snakk om regn nær kysten.

– Kjør etter forholdene

Dersom du allerede har skiftet til sommerdekk, bør du vurdere å la bilen stå, råder Smiths. I de aller sørligste områdene og også nordover, kan snøen legge seg også på trafikkerte veier.

– Selv om de prøver å brøyte, kan det være at nedbøren er så sterk at det legger seg på. Det betyr at det kan være snøføre rett og slett.

Også Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å være oppmerksomme på vinterføre.

– Kjør etter forholdene. Har du sommerdekk, bør du vurdere om du skal la bilen stå, sier trafikkoperatør Gry Solli.

Vårvær i sikte

For dem som ønsker vårvær er det gode nyheter utover i uken. Det er oppholdsvær og varmere temperaturer i sikte.

– Det er mer et nordlig drag over Østlandet, og det gir stort sett oppholdsvær. Kalde netter, men dagtemperaturen kryper oppover i hvert fall. Så jeg tror vi skal se 10 grader i Oslo når vi kommer litt ut i uka igjen. Kanskje allerede onsdag hvis vi er veldig heldige, sier Smits.